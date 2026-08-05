학교 살린 건 ‘책 읽어주는 엄마아빠’였다···학생 34명 농촌학교의 특별한 변화

홍성 장곡초, 마을주민 함께하는 ‘책아마’ 운영 “독서문화 확산·마을교육공동체 정착 기대”

충남 홍성에 있는 장곡초등학교가 학생과 학부모, 마을주민이 함께 만드는 독서공동체를 운영하며 작은 학교 살리기에 나서고 있다.

장곡초는 매주 금요일 1교시 시작 전 10~20분 동안 ‘책 읽어주는 시간’을 운영하고 있다고 5일 밝혔다. 장곡면 주민과 학부모가 자발적으로 참여하는 ‘책 읽어주는 엄마아빠(책아마)’ 활동을 통해 독서문화를 확산하고 마을교육공동체를 구축하고 있다.

책아마 회원들은 학생들에게 각자의 별칭을 소개한 뒤 등교 직후 교실에서 책 읽기 활동을 진행한다. 매주 그림책 5권을 미리 준비하면 학생들이 직접 읽고 싶은 책 3권을 고르는 방식이다. 책 읽기가 끝난 뒤에는 소감 나눔 시간을 갖고 책에서 느낀 점과 인상 깊었던 장면을 이야기하며 자신의 경험과 연결해 보는 시간을 갖는다.

책아마 활동에 참여한 한 학생은 “혼자 책을 읽을 때보다 책아마 선생님, 친구들과 함께 이야기를 듣고 나누는 시간이 더 즐겁다”며 “책 속 장면을 함께 상상하고 이야기하다 보면 학교 오는 일이 매주 기대된다”고 말했다.

학부모로 책아마 활동에 참여하는 한 주민은 “작은 학교를 지키는 일에 직접 참여한다는 점이 가장 큰 보람”이라며 “아이들이 ‘책아마 수업 언제 해요?’라고 먼저 물어볼 정도로 책 읽기를 즐거워해 힘이 난다”고 했다.

수업을 마친 뒤에는 책아마 회원들이 학교 도서관에 모여 이날 읽은 책과 선정 이유, 학생들의 반응, 보완할 점 등을 공유하며 다음 활동을 준비한다. 학교는 이러한 과정을 통해 마을이 함께 아이를 키우는 교육공동체 문화가 자리 잡고 있다고 설명했다.

정상섭 교장은 “학생들이 책아마 활동을 통해 자연스럽게 책을 좋아하게 됐고 문학적 감성과 공감 능력도 함께 자라고 있다”며 “전교생 34명의 작은 학교지만 주민자치회와 학부모, 마을주민이 함께 힘을 모으면서 학생들의 학교생활 만족도와 농촌생활 만족도가 높아지고 있다”고 말했다.

장곡초는 현재 전교생 34명이 재학 중인 농촌학교로, 농촌유학 등을 통해 학생 수가 점차 증가하고 있다. 학교는 주민자치회와 협력해 마을교육공동체를 운영하며 지역과 함께 성장하는 학교 모델을 만들어가고 있다.