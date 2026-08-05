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‘마음이 아파서’ 술 마실수록··· 우울증 위험 덩달아 높아져

입력 2026.08.05 12:04

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충격적 사건이나 심리적 외상을 겪었을 때 음주 수준이 심각할수록 우울 증상이 나타날 위험이 높아질 수 있다는 연구 결과가 발표됐다. 게티이미지

충격적 사건이나 심리적 외상을 겪었을 때 음주 수준이 심각할수록 우울 증상이 나타날 위험이 높아질 수 있다는 연구 결과가 발표됐다. 게티이미지


예상치 못한 충격적인 사건이나 심리적 트라우마(외상)를 경험한 뒤 마음의 고통을 잊기 위해 술을 찾는 습관이 우울증 위험을 대폭 키울 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

강북삼성병원 정신건강의학과 전상원·조성준 교수, 문지완 전공의 연구팀은 생활 스트레스 요인과 음주 수준이 정신건강에 어떤 영향을 미치는지 분석해 국제학술지 ‘브레인 사이언스(Brain Sciences)’에 발표했다고 5일 밝혔다. 연구진은 강북삼성병원 기업정신건강연구소에서 정신 건강검진을 받은 국내 직장인 8432명을 대상으로 교통사고·범죄·안전사고 등 예상치 못한 사건을 비롯해 질병, 대인관계 갈등 등의 스트레스 요인이 음주와 결합될 때 우울 위험을 높이는지를 검증했다.

그 결과, 술을 많이 마실수록 우울 증상의 심각성이 유의미하게 증가하는 것으로 나타났다. 특히 여러 스트레스 요인 중에서도 예상치 못한 사건을 경험했을 때 음주 정도에 따라 우울 위험이 증가하는 폭이 가장 컸다. 평소 음주량이 많거나 알코올 의존 경향이 높을수록 충격적인 사건을 경험하면 우울 증상이 훨씬 더 심각하게 악화되는 것으로 분석됐다.

연구진은 직장인들이 겪는 여러 스트레스 요인이 음주와 복합적인 상호작용을 거쳐 우울 증상에도 관련될 수 있다고 설명했다. 전상원 교수는 “흔히 충격적인 일을 겪은 직후 심리적 고통을 달래기 위해 술을 마시는 경우가 많다”며 “이러한 대처 방식이 단기적으로는 신체적 정신적 고통을 완화하는 것처럼 느껴질지 몰라도, 장기적으로는 뇌의 신경생물학적 회복력을 저하시키고 스트레스 조절 능력을 약화시켜 결국 우울 증상을 심화시키는 부작용으로 이어질 수 있다”고 말했다.

심리적 외상이 발생하는 사건을 경험한 경우 과도한 알코올 섭취를 막을 수 있게 조기 개입이 필요하다는 제언도 나왔다. 조성준 교수는 “예상치 못한 사건을 겪은 이들은 건강한 스트레스 관리 체계, 상담, 조기 음주 프로그램 개입 등 음주 대신 안전하게 스트레스를 회복할 수 있는 다양한 대책이 필요하다”고 말했다.

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