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본문 요약

서울경찰청 과학수사과는 5일 폭염을 맞아 일상에서 화재를 예방할 수 있는 생활 수칙을 소개했다.

침대·소파·서랍장 등에 전원선이 눌려있는지 확인하고 손상됐을 경우 정식 부품으로 교체해야 한다.

서울청은 "화재 감식이 불이 난 뒤 현장에 남은 작은 흔적을 읽는 일이라면, 화재 예방은 불이 나기 전에 나타나는 작은 신호를 읽는 일"이라며 "뜨거워진 플러그, 눌린 전원선, 부풀어 오른 배터리와 타는 냄새를 설마 하고 넘기지 말아달라"고 당부했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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경찰 과학수사관이 본 일상 속 화재…‘4고 예방 습관’ 기억하세요

입력 2026.08.05 12:09

  • 김태욱 기자

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지난해 4월 화재가 발생한 서울의 한 아파트에서 경찰 과학수사대원들이 현장 감식을 하고 있다. 한수빈 기자

지난해 4월 화재가 발생한 서울의 한 아파트에서 경찰 과학수사대원들이 현장 감식을 하고 있다. 한수빈 기자

“외출 전 10초 동안 끄고 뽑고 비우고 잠그는 습관을 생활화하세요.”

서울경찰청 과학수사과는 5일 폭염을 맞아 일상에서 화재를 예방할 수 있는 생활 수칙을 소개했다. 화재 감식 업무를 맡은 과학수사관(CSI)들의 경험을 토대로 일상 속 화재 발생 상황과 함께 ‘4고 예방 습관’을 제안했다.

서울청은 “헤어드라이어와 다리미, 전열기는 다른 일을 하기 전에 먼저 끄라”고 했다. 헤어드라이어를 켠 채 다른 일을 하다가 제품이 과열돼 화재로 이어질 수 있다. 전원선은 팽팽하지 않고 느슨하게 말아 보관하라고 했다. 잠들거나 외출하기 전에 전열기 전원도 끌 것을 권고했다.

보조배터리 등 일상 속 배터리 제품 충전이 끝나면 충전기를 분리하고 플러그를 뽑는 것이 좋다. 서울청은 “취침하거나 장기간 외출할 때 충전을 중단하고, 충전이 끝나면 충전기와 배터리를 분리하라”고 했다. 배터리가 평소보다 과도하게 뜨거우면 즉시 사용을 멈춰야 한다.

에어컨 실외기 주변은 불에 탈 수 있는 이불이나 옷가지를 두지 않고 비워둬야 한다. 서울청은 “실외기 주변에 종이상자, 비닐, 빨래 등 물건을 쌓아두면 통풍을 방해하고 화재가 발생했을 때 불이 주변으로 확대될 수 있다”고 했다. 실외기실 환기창은 충분히 열어두는 게 좋다.

반려동물이 있는 가정에서는 외출 시 전자레인지의 전원을 차단하거나 잠금 기능을 켜두는 게 좋다. 서울청은 “고양이 등이 조작부를 건드려 전자레인지가 작동하면 상판 위 조리 용기나 주변의 키친타월·행주 등 가연물이 가열돼 화재로 이어질 수 있다”고 했다.

멀티탭 사용과 전원선 관리에도 신경을 써야 한다. 서울청은 “에어컨·건조기·전자레인지 등 전력량이 큰 제품을 하나의 멀티탭에 동시에 연결하거나, 멀티탭에 또 다른 멀티탭을 이어 쓰는 문어발식 행동은 피하라”고 했다. 침대·소파·서랍장 등에 전원선이 눌려있는지 확인하고 손상됐을 경우 정식 부품으로 교체해야 한다.

서울청은 “화재 감식이 불이 난 뒤 현장에 남은 작은 흔적을 읽는 일이라면, 화재 예방은 불이 나기 전에 나타나는 작은 신호를 읽는 일”이라며 “뜨거워진 플러그, 눌린 전원선, 부풀어 오른 배터리와 타는 냄새를 설마 하고 넘기지 말아달라”고 당부했다.

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