대구에 국내 최초 ‘휴머노이드 로봇 안전인증센터’ 구축

대구시는 ‘휴머노이드 로봇 안전인증센터 구축사업’을 본격 추진한다고 5일 밝혔다.

이는 국내 최초로 휴머노이드 로봇의 안전성을 검증하고 국제표준 기반 인증체계를 구축하는 국가 핵심 인프라 사업이다. 2030년까지 5년간 186억5000만원을 투입해 달성군 국가로봇테스트필드 부지에 조성된다. 대구시는 지난 4월 산업통상부 공모사업에 최종 선정됐다.

사업의 핵심은 동적 안정성과 인공지능(AI) 신뢰성, 사이버보안 평가 체계를 구축하고 국가로봇테스트필드와 연계해 ‘시험·평가–실증–인증’ 등 원스톱 지원체계를 마련하는 것이다.

센터에서는 휴머노이드 로봇의 안전성 검증과 국제표준 인증을 지원하며, 국내 기업의 안전인증 획득 및 해외시장 진출을 뒷받침하는 핵심 거점 역할을 수행할 계획이다.

대구시는 유럽연합(EU)의 인공지능법(AI Act)과 사이버복원력법(CRA) 등 글로벌 규제에 선제적으로 대응하고, 국내 기업의 인증 부담을 줄여 해외시장 진출 경쟁력을 높이는 핵심 기반이 될 것으로 기대한다.

김태운 대구시 인공지능혁신성장실장은 “휴머노이드 로봇 안전인증센터는 대구의 미래산업 경쟁력을 한 단계 높이는 핵심 사업”이라며 “유관기관과 긴밀히 협력해 국내 최초 휴머노이드 안전인증 거점을 중심으로 세계적인 로봇산업 중심도시 대구를 만들어 가겠다”고 말했다.