창간 80주년 경향신문

대구에 국내 최초 ‘휴머노이드 로봇 안전인증센터’ 구축

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

대구시는 '휴머노이드 로봇 안전인증센터 구축사업'을 본격 추진한다고 5일 밝혔다.

대구시는 유럽연합의 인공지능법과 사이버복원력법 등 글로벌 규제에 선제적으로 대응하고, 국내 기업의 인증 부담을 줄여 해외시장 진출 경쟁력을 높이는 핵심 기반이 될 것으로 기대한다.

김태운 대구시 인공지능혁신성장실장은 "휴머노이드 로봇 안전인증센터는 대구의 미래산업 경쟁력을 한 단계 높이는 핵심 사업"이라며 "유관기관과 긴밀히 협력해 국내 최초 휴머노이드 안전인증 거점을 중심으로 세계적인 로봇산업 중심도시 대구를 만들어 가겠다"고 말했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

대구에 국내 최초 ‘휴머노이드 로봇 안전인증센터’ 구축

입력 2026.08.05 13:56

  • 백경열 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가
대구시 산격청사 전경. 대구시 제공

대구시 산격청사 전경. 대구시 제공

대구시는 ‘휴머노이드 로봇 안전인증센터 구축사업’을 본격 추진한다고 5일 밝혔다.

이는 국내 최초로 휴머노이드 로봇의 안전성을 검증하고 국제표준 기반 인증체계를 구축하는 국가 핵심 인프라 사업이다. 2030년까지 5년간 186억5000만원을 투입해 달성군 국가로봇테스트필드 부지에 조성된다. 대구시는 지난 4월 산업통상부 공모사업에 최종 선정됐다.

사업의 핵심은 동적 안정성과 인공지능(AI) 신뢰성, 사이버보안 평가 체계를 구축하고 국가로봇테스트필드와 연계해 ‘시험·평가–실증–인증’ 등 원스톱 지원체계를 마련하는 것이다.

센터에서는 휴머노이드 로봇의 안전성 검증과 국제표준 인증을 지원하며, 국내 기업의 안전인증 획득 및 해외시장 진출을 뒷받침하는 핵심 거점 역할을 수행할 계획이다.

대구시는 유럽연합(EU)의 인공지능법(AI Act)과 사이버복원력법(CRA) 등 글로벌 규제에 선제적으로 대응하고, 국내 기업의 인증 부담을 줄여 해외시장 진출 경쟁력을 높이는 핵심 기반이 될 것으로 기대한다.

김태운 대구시 인공지능혁신성장실장은 “휴머노이드 로봇 안전인증센터는 대구의 미래산업 경쟁력을 한 단계 높이는 핵심 사업”이라며 “유관기관과 긴밀히 협력해 국내 최초 휴머노이드 안전인증 거점을 중심으로 세계적인 로봇산업 중심도시 대구를 만들어 가겠다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글