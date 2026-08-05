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역대급 폭염에 5~6일 프로야구 ‘전경기 취소’…비상걸린 KBO, 긴급 실행위 개최

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본문 요약

전국적인 폭염 여파로 관중 건강이 위험한 상황까지 벌어지자 KBO가 이틀 동안 1,2군의 모든 경기를 취소하기로 했다.

KBO는 5일 "6일 긴급 실행위원회를 개최하고 폭염 관련 종합 대책을 논의할 방침"이라며 "종합 대책이 수립될 때까지 오늘과 내일 열릴 예정이었던 KBO 리그와 퓨처스리그 모든 경기의 취소를 결정했다"고 전했다.

이어 "최근 전국적으로 폭염이 지속되면서 관람객 및 선수단의 안전 위험 상황이 발생함에 따라 이를 엄중하게 인식하고, 구단 단장 및 프로야구 선수협회 관계자들이 참석하는 긴급 실행위원회를 개최할 예정"이라고 설명했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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역대급 폭염에 5~6일 프로야구 ‘전경기 취소’…비상걸린 KBO, 긴급 실행위 개최

입력 2026.08.05 14:01

수정 2026.08.05 16:04

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  • 김하진 기자

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폭염으로 경기가 취소된 4일 잠실구장의 모습. 연합뉴스

폭염으로 경기가 취소된 4일 잠실구장의 모습. 연합뉴스

역대급 폭염으로 프로야구도 중단됐다. KBO가 이틀간 1·2군 전 경기를 취소하기로 했다.

KBO는 5일 “폭염 관련 종합 대책이 수립될 때까지 5·6일 열릴 예정이던 KBO리그와 퓨처스리그 모든 경기의 취소를 결정했다”고 발표했다. KBO는 “최근 전국적으로 폭염이 지속되면서 관람객 및 선수단의 안전 위험 상황이 발생함에 따라 이를 엄중하게 인식하고 있다”고 덧붙였다. KBO는 6일 긴급 실행위원회를 개최해 이후 폭염 관련 종합 대책을 논의한다.

살인적인 폭염 상황이 장기화되면서 KBO 사무국은 지난 4일 세분화한 폭염 단계별 경기 운영 세칙을 마련해 발표했다. 기상청이 올해 신설한 최고 수준의 폭염중대경보가 발효되면 선수들과 관중들의 안전을 고려해 오후 1시 이전에 취소할 수 있는 규정을 마련했다. 폭염중대경보는 하루 최고 체감온도 38도 또는 하루 최고기온 39도 이상이 예상되면 발효된다.

폭염주의보가 내려졌을 땐 경기를 정상 개최하지만, 폭염 경보 상황에서는 홈 구단의 의견을 반영해 최대 1시간까지 경기 개시를 늦출 수 있도록 했다. 이에 따라 전날 잠실 두산-NC전, 광주 KIA-KT전 2경기가 폭염중대경보 발효에 따른 첫 사례로 취소됐다.

그러나 이날 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG-LG전 경기 후반, 기저질환이 있던 한 관중이 온열질환 증세를 보이며 쓰러져 경기가 중단되는 응급 상황이 발생했다. 이에 KBO 사무국은 폭염 대책을 전면 재검토하기로 했다.

이로써 올해 폭염으로 취소된 경기는 15경기로 늘었다. 우천 취소까지 포함해 전체 취소 경기 수는 40경기다.

영문번역(English Translation)
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