‘소버린 AI’ 대표기업 코히어, 한국에 법인 세운다…아태 기업 시장 공략

캐나다 인공지능(AI) 기업 코히어가 한국에 현지 법인을 세운다. 최근 수요가 급증한 아시아·태평양 지역 ‘소버린 AI(주권 AI)’ 시장 공략을 강화한다는 구상이다.

코히어는 5일 서울 웨스틴조선호텔에서 기자간담회를 열고 올해 안에 한국과 일본에 각각 독립 법인을 설립한다고 밝혔다.

코히어는 기업과 정부가 데이터를 외부에 넘기지 않고 직접 관리할 수 있도록 AI 모델을 구축해주는 캐나다 기업이다. 금융·공공·제조처럼 보안이 중요한 분야를 중심으로 소버린 AI 사업을 확대하고 있다. 코히어는 지난 1년간 아태 지역 고객이 5배 가량 늘었다고 밝혔다.

코히어는 법인 설립에 앞서 한국에 현지 엔지니어링 인력과 기업 고객 지원 조직을 확충한다. 일본에서는 후지쯔와 협력을 강화해 현지 특화 AI 솔루션을 개발할 계획이다. 싱가포르와 공공 협력도 강화해나간다.

코히어는 올해 말까지 아태 지역 내 기술·영업 인력을 현재의 2배로 확대하고, 향후 1년간 고객 기반을 3배 이상 늘리겠다는 목표를 제시했다. 내년 말까지는 신규 사무소 개설 등을 통해 아태 사업 기반을 지금보다 4배 이상 키울 계획이다.

장화진 코히어 아태지역 총괄 사장은 “아태 지역은 세계에서 가장 역동적인 기업용 AI 시장 중 하나”라며 “현지 파트너들과 장기적인 소버린 AI 역량 구축을 위한 투자를 지속하고 있다”고 말했다.

한국 사업의 첫 핵심 파트너는 LG CNS다. 두 회사는 코히어의 기업용 에이전틱 AI 플랫폼 ‘노스’를 국내 기업 환경에 맞게 구축하고, 코히어의 대규모언어모델(LLM)을 활용해 한국어·금융 특화 AI 에이전트를 공동 개발한다. 또 금융 분야를 시작으로 제조와 유통·서비스 분야로 사업을 확대하고 해외 시장 진출도 검토할 방침이다.

코히어는 기업들이 데이터를 AI 개발사로 보내지 않고 자체 서버에 두는 ‘온프레미스’ 모델을 강조하고 있다. 최근 프랑스의 소버린 AI 대표 기업인 미스트랄도 국내 진출을 준비하면서 한국이 소버린 AI 격전지로 떠오르는 모양새다.

프랭크 오다우드 코히어 사업총괄책임자(CRO)는 “코히어는 창업 당시부터 규제가 엄격한 업종의 기업과 공공기관에 소버린 AI를 제공하는 것을 목표로 설계된 회사”라며 “완전한 엔터프라이즈 AI 플랫폼을 데이터센터와 온프레미스, 클라우드 환경 어디서든 제공할 수 있다”고 말했다.