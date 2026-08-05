7월 외환보유액 4279억달러…세계 10위 복귀

외평채 발행에 전월대비 5.9억달러 증가

지난달 한국의 외환보유액이 외화 외국환평형기금채권(외평채) 신규 발행 등에 힘입어 두달 연속 증가했다. 전 세계 외환보유액 순위는 5개월 만에 10위권에 올라섰다.

5일 한국은행에 따르면 지난달 말 기준 외환보유액은 전월 말보다 5억9000만달러 늘어난 4279억5000만달러로 집계됐다. 6월(+3억7000만달러)에 이어 두달 연속 증가세다.

한은은 국민연금과의 외환 스와프 등에도 외화 외평채 신규 발행, 운용수익 및 기타 통화 외화자산의 미 달러 환산액 증가 등으로 외환보유액이 증가했다고 설명했다.

자산별로는 예치금(231억3000만달러)이 8억6000만달러 늘었다. 특별인출금(SDR·157억달러)과 IMF 포지션(43억2000만달러)은 각각 6000만달러, 1000만달러 증가했다.

반면 유가증권(3800억1000만달러)은 3억4000만달러 감소했다. 금은 매입 당시 가격으로 표시하기 때문에 47억9000만달러를 유지했다.

한은 외자운용원은 올해 2분기 금을 기초자산으로 하는 상장지수펀드(ETF) 매입을 시작했고, 국내 업체가 생산한 실물 금도 조만간 추가 매입하기로 했다. 한은의 실물 금 매입은 2013년 이후 처음으로, 정확한 매입 시기와 규모 등은 정해지지 않았다.

한은의 외환보유액은 6월 말 기준 4274억달러로 세계 10위로 나타났다. 지난 1월까지 10위권을 유지해온 한국은 2월에 2000년 이후 처음 10위권 밖으로 밀려났고 5월 13위까지 밀렸으나 한달 만에 세 계단 상승하며 10위권에 복귀했다.

최근 국제 금값이 급락한 가운데 독일, 이탈리아, 프랑스 등이 외환보유액에 이를 매입 당시 가격이 아닌 현재 시가로 반영하면서 한국 순위가 올랐다고 한은은 전했다.

중국이 3조4163억달러로 가장 많았고, 일본(1조2875억달러), 스위스(1조877억달러), 러시아(7204억달러), 인도(6686억달러), 대만(5972억달러), 독일(5363억달러), 사우디아라비아(4939억달러), 홍콩(4459억달러) 순으로 2∼9위를 기록했다.

이탈리아(4126억달러)는 전월보다 외환보유액이 396억달러 줄어 9위에서 12위로 내려왔고, 싱가포르(4262억달러)도 전월보다 39억달러 감소했다.