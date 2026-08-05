‘수용 불가’ 상황에 놓인 고위험 산모, 인하대병원에서 쌍둥이 무사히 분만

여러 병원을 전전했지만 병상 부족으로 출산에 어려움을 겪은 고위험 산모가 인하대병원에서 무사히 쌍둥이를 출산했다.

인하대병원은 지난달 31일 임신 27주차 산모 A씨의 쌍생아를 응급분만으로 출산하는 데 성공했다고 5일 밝혔다. 산모는 출산 당일 오전 3시30분부터 5분 간격의 규칙적인 진통이 시작돼 119에 도움을 요청했지만 기존 진료 병원이 신생아중환자실 병상 부족으로 수용이 불가능한 상태에서 다른 의료기관마저도 병상 부족이 겹쳐 즉시 진료를 받을 수 없던 상황이었다.

당시 인하대병원도 신생아중환자실 병상은 부족했지만 수용 가능한 병원을 찾는 119구급대와 구급상황관리센터의 요청에 산모와 태아의 생명을 최우선으로 고려해 응급분만을 결정했다. 의료진이 이송된 산모에 대한 신속한 조치를 시행해 오전 5시51분부터 몸무게 1.1㎏인 여아와 1.08㎏ 남아가 차례로 태어났다. 신생아들은 현재 인하대병원 지역모자의료센터에서 인큐베이터 치료와 집중 관리를 받고 있다.

산모는 당초 조산 위험이 높아 지난달 22일 조산 예방을 위해 자궁경부원형결찰술(자궁문 봉합술)을 받았다. 하지만 진통 시작과 함께 응급분만이 필요한 상황에 처하면서 구급차를 탔으나 당직·수술 인력 등이 부족한 의료기관들의 사정 때문에 여러 병원을 전전할 수밖에 없었다. 인하대병원은 응급의학과에서 자체적으로 수용 결단을 내리고 산부인과와 소아청소년과가 곧바로 협진에 나선 덕분에 응급분만과 신생아 중환자 수용을 모두 해낼 수 있었다고 밝혔다. 인하대병원에는 권역응급의료센터 및 소아전문응급의료센터, 지역모자의료센터, 어린이공공전문진료센터가 연계돼 응급진료부터 입원, 중환자 치료와 후속 진료까지 이어지는 체계가 마련돼 있다.

이택 인하대학교 의료원장 겸 인하대병원장은 “촌각을 다투는 상황에서 응급의학과, 산부인과, 소아청소년과 의료진이 각자의 자리에서 헌신해준 덕분에 산모와 신생아 모두 안전하게 지킬 수 있었다”며 “앞으로도 인하대병원이 지역 필수의료의 최후 보루로서 그 역할을 다할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.