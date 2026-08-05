제주 올해 첫 SFTS 사망자 발생…“진드기 물리지 않는 것이 최대 예방법”

농업 종사자 A씨 지난 4일 오전 사망 백신·치료제 없어 물리지 않는 것이 최선

제주에서 올해 첫 중증열성혈소판감소증후군(SFTS) 사망자가 발생했다.

제주도는 서귀포시에 거주하는 농업 종사자 A씨(48)가 지난 3일 도내 종합병원 응급실에 내원해 SFTS 확진 판정을 받았으며 이후 치료를 이어갔으나 지난 4일 숨졌다.

A씨는 지난달 27일부터 발열·흉통·복통 등 감기 증상을 보였다.

도는 A씨의 작업 장소 주변을 중심으로 진드기 밀도 조사와 SFTS 병원체 확인 검사를 해 정확한 감염 경로를 파악할 계획이다.

중증열성혈소판감소증후군은 주로 4∼11월 SFTS 바이러스를 보유한 참진드기에 물려 감염된다.

제주는 오름과 올레길, 과수원 등에서의 야외 활동이 많아 진드기 접촉 기회가 잦다. 현재까지 백신과 치료제가 없어 진드기에 물리지 않는 것이 가장 효과적인 예방법이다.

진드기에 물렸거나 야외 활동 후 2주 이내에 38도 이상 고열과 오심, 구토, 설사 등 증상이 나타나면 지체없이 의료기관을 찾아 농작업·야외활동 이력을 알리고 진료받아야 한다.

최근 5년간 제주지역 SFTS 환자는 2022년 11명, 2023년 8명, 2024년 9명, 2025년 16명, 2026년 현재 7명이다. 이 중 2022년 2명, 2023년 1명, 올해 1명이 사망했다.

양제윤 제주도 안전건강실장은 “농작업이나 야외활동을 마친 뒤 옷을 세탁하고 몸에 진드기가 붙어 있는지 살피는 습관이 감염을 막는 가장 확실한 방법”이라면서 “특히 중증으로 진행할 위험이 큰 고령층은 의심 증상이 나타나면 미루지 말고 의료기관을 찾아 야외활동 이력을 알리고 진료를 받아달라”고 밝혔다.