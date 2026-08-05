서도호의 천 집부터 거장 바젤리츠·솔 르윗까지···올가을 미술관은 ‘블록버스터’

바깥의 더위는 절정이지만, 미술계의 시계는 벌써 가을을 향하고 있다. 올해 상반기 데이미언 허스트의 개인전과 유영국 회고전이 미술계 흥행을 이끌었다면, 하반기에는 최대 아트페어 프리즈 서울·키아프 서울이 열리는 9월을 전후해 현대미술의 경계를 넓혀온 국내외 작가들의 굵직한 전시가 이어진다.

서도호·구정아부터 독일 신표현주의 거장 바젤리츠·개념미술 선구자 솔 르윗까지

국립현대미술관 서울관에는 형형색색의 천으로 만든 반투명한 집들이 들어선다. 8월27일 개막하는 세계적인 설치미술가 서도호의 개인전 ‘서도호’에선 작가의 초기작부터 주요 작품, 현재 진행 중인 프로젝트까지 30여년 작업 세계를 폭넓게 조명한다. 서도호는 이주와 거주, 개인과 공동체를 중심으로 공간과 기억, 정체성의 문제를 탐구해왔다. 자신이 살았던 집과 통로 등을 반투명한 천으로 실물 크기로 재현한 작업으로 널리 알려졌다. 이번 전시에서는 작가의 사유 과정이 고스란히 담긴 다량의 드로잉이 국내 최초로 공개된다. 경계와 한계를 넘어 새로운 삶의 가능성을 탐색해온 ‘브릿지프로젝트’를 비롯한 주요 작업도 함께 선보인다. 서로 다른 문화와 장소를 오가며 형성된 정체성이 그의 작업에서 어떻게 공간과 기억으로 확장돼왔는지 살펴볼 수 있다. 과천관에서는 오는 11월부터 꽃을 화면 가득 확대한 그림으로 유명한 조지아 오키프(1887~1986)를 중심으로 한 ‘조지아 오키프와 미국 모던아트’가 열린다.

리움미술관은 2024년 베니스비엔날레 한국관 작가로 선정됐던 구정아의 개인전 ‘구정아: 우스모스’를 9월5일부터 선보인다. 구정아는 자력과 향처럼 눈에 보이지 않지만 존재하는 에너지의 흐름을 탐구하며 감각과 인식을 흔들어왔다. 이번 전시에서도 작품은 전시장을 넘어 로비와 벽 뒤, 고미술품 사이 등 미술관 곳곳으로 스며든다.

세화미술관에서는 지난 4월 세상을 떠난 독일 신표현주의의 거장 게오르그 바젤리츠(1938~2026)의 타계 후 국내 첫 전시가 8월13일부터 열린다. 거꾸로 매달린 인물과 파편화된 신체, 뒤틀리고 흩어진 형상들이 거친 붓질 속에서 모습을 드러낸다. 1960~80년대의 초기작에서 출발해 평생의 동반자 엘케의 초상, 2000년대 이후 자신의 과거 모티프를 재해석한 ‘리믹스’ 연작, 말년에 몰두한 ‘골드 페인팅’으로 이어진다. 회화·조각·드로잉 46점으로 60여년에 걸친 예술세계를 조명한다.

아모레퍼시픽미술관은 개념미술의 선구자 솔 르윗(1928~2007)의 국내 첫 대규모 개인전 ‘솔 르윗: 오픈 스트럭처’를 9월1일부터 개최한다. 작품의 물리적 형태보다 그 바탕이 되는 아이디어와 규칙을 중시했던 작가의 월 드로잉과 기하학적 입체 조각, 회화, 드로잉을 두루 소개한다.

서울시립미술관은 오는 10월 미국 원로 여성 미디어아티스트이자 영화감독인 린 허쉬만 리슨의 60여년 작업을 돌아보는 ‘린 허쉬만 리슨: 나의 [나]들’, 오는 9월 재개관하는 부산시립미술관은 첫 국제전 ‘퓨처 뮤지올로지’ 등을 선보인다.

키아프·프리즈에 광주·부산 비엔날레

미술시장의 열기는 9월 초 절정에 이른다. 하이라이트는 9월2일 서울 코엑스에서 나란히 막을 올리는 국제 아트페어(미술품 장터) 프리즈 서울과 키아프 서울이다. 올해 5회째인 프리즈에는 30개국, 125개 이상의 갤러리가 참여해 미술품을 전시·판매한다. 에스더 쉬퍼, 글래드스톤, 리만 머핀, 타데우스 로팍, 화이트 큐브 등 세계적인 갤러리를 비롯해 국제갤러리, 갤러리현대 등 국내 대표 화랑이 총출동해 소속 작가들의 주요 작품을 선보인다. 한국화랑협회가 주최하는 국내 최대 규모 아트페어 키아프도 함께 열린다. 18개국에서 175개 갤러리가 참여해 다양한 장르의 작품을 선보인다.

해외 컬렉터와 미술계 관계자들이 대거 서울을 찾는 만큼 미술관과 갤러리도 이 시기에 맞춰 한 해 중 가장 공들인 전시를 선보인다. 아트페어와 미술관·갤러리를 오가며 동시대 미술의 다양한 흐름을 만날 수 있다.

아트페어의 열기는 전국 비엔날레로 이어진다. 제16회 광주비엔날레는 ‘너는 네 삶을 바꿔야 한다’를 주제로 9월5일 개막한다. 호추니엔 예술감독은 박가희·브라이언 쿠안 우드·최경화 큐레이터와 함께 22개국에서 작가 43명(팀)을 초청했다. 다양한 세대와 지역의 목소리를 아우르는 작가들이 개인과 공동체가 겪는 갈등과 어려움을 다양한 시각으로 탐구한다.

2026 부산비엔날레는 22개국에서 작가 46명·팀(49명)이 참여해 ‘불협하는 합창’을 주제로 8월29일 막을 올린다. 에블린 사이먼스와 아말 칼라프가 전시감독을 맡아 차이와 긴장, 공명의 가능성에 주목하며 함께 존재하는 방식을 탐색한다. 제주비엔날레는 8월25일, 경기도자비엔날레는 9월18일, 창원조각비엔날레는 9월30일에 각각 개막한다.