홍명보 전 축구대표팀 감독, 피의자 신분으로 경찰 출석해 조사

대한축구협회의 축구 국가대표팀 감독 선임 과정을 수사해 온 경찰이 홍명보 전 대표팀 감독을 피의자 신분으로 불러 조사했다.

5일 경향신문 취재를 종합하면 홍 전 감독은 전날 서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대에 출석해 조사를 받았다.

앞서 시민단체 서민민생대책위원회(서민위)는 지난달 2일 홍 전 감독과 정몽규 당시 대한축구협회장, 이임생 전 기술총괄이사 등을 업무방해·업무상 배임 등 혐의로 서울경찰청에 고발했다. 이번 홍 전 감독의 경찰 출석은 서민위 고발 등에 따른 것이다.

서민위는 2024년에도 축구협회의 감독 선임 과정이 부적절했다며 이 전 이사와 정 전 회장을 고발했다. 이어 지난 월드컵 과정에서 홍 감독의 선임 논란이 다시 불거지자 서민위는 지난달 2일 고발 대상을 넓혀 홍 전 감독도 고발했다. 서민위는 정 전 회장이 축구협회 내부 규정 등을 제대로 지키지 않고 홍 전 감독을 선임했고, 연봉 등을 결정하는 과정 역시 협회와 협의가 제대로 이뤄지지 않았다는 취지로 주장했다.

경찰은 홍 전 감독을 상대로 본인 혐의뿐 아니라 함께 고발된 다른 피의자들과 관련한 선임 과정 의혹 등도 조사한 것으로 전해졌다.

2024년 서민위 고발 이후 이미 정 전 회장 등 주요 피고발인들에 대한 조사를 진행한 경찰은 2년이 넘도록 사건을 결론내지 못하고 있다. 서울경찰청 수사심의위원회는 지난해 9월 이 전 이사의 업무방해 혐의 사건을 수사해 온 서울 종로경찰서에 사건의 신속 처리를 지시하라고 의결하기도 했다.

지난 6월 한국 축구 국가대표팀의 월드컵 32강 진출 실패 이후 홍 전 감독 선임과 관련한 의혹이 다시 불거지자 서울경찰청은 지난달 1일 종로경찰서가 수사하던 관련 사건을 금융범죄수사대로 이첩했다.