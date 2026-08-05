민주당 전당대회, 이번에는 ‘추가 투표’ 두고 룰 논쟁…정청래 “투표 쿠데타”, 김민석 ‘거리두기’

더불어민주당 전당대회를 12일 앞둔 5일 친이재명(친명)계 최고위원 후보들이 당원 참여 독려를 명분으로 미투표 권리당원의 추가 투표를 요구했다. 당대표 후보인 정청래 의원은 “투표 쿠데타”라고 반발하면서 선호투표제 도입 논란에 이어 2차 ‘룰 논쟁’이 발생했다.

최고위원 후보인 임미애 의원은 이날 “미투표 선거인(권리당원)에 대한 추가 투표 기회 부여를 요청한다”는 내용의 공문을 민주당 중앙당 선거관리위원회에 제출했다. 현재 권역별 순회경선일 전 4일간 권리당원 온라인 및 ARS(자동응답) 투표가 실시되는데, 이 기간에 투표하지 않은 당원들을 대상으로 별도 날짜를 지정해 투표 기회를 추가로 부여하자는 것이다. 최고위원 후보인 김용 전 민주연구원 부원장도 같은 내용의 공문을 전날 당 선관위에 보냈다고 밝혔다.

임 의원은 공문에서 마지막 경선 지역인 오는 12~13일 서울·경기 순회경선의 온라인 투표 대상을 전국 미투표 선거인 전체로 확대하거나 전 권역 투표 일정이 종료된 이후부터 전당대회가 열리는 오는 17일 사이 하루를 지정해 온라인 투표를 추가 실시하는 방식 중 택일하자고 제안했다.

앞서 임 의원은 지난달 31일 후보 연설 전 당원 투표가 마감되는 것은 부적절하다는 취지로 전국 순회연설회 및 권역별 당원 투표 일정을 조정해 달라는 내용의 공문을 당 선관위에 보내기도 했다.

친명계 최고위원 후보들은 지난 4일 일제히 추가 투표를 요구하는 메시지를 SNS에 띄웠다. 박선원 의원은 “마지막 날 카톡 같은 방법으로 미투표자들에게 더 기회를 부여하자는 것이고, 기술적으로 아무 문제 없다”고 말했다. 서미화 의원은 “합동연설 이전 깜깜이 투표로는 당원주권을 제대로 보장할 수 없다”고 했고, 김용 전 부원장은 “최민희 후보는 이 요청을 억지라 했다. 매일 쌓이는 실언과 실수 때문에 당원들의 실망이 걱정되는가”라고 말했다.

친명계 후보들이 이 같은 주장을 하는 표면적 이유는 당원 참여 독려다. 지지층 간 갈등의 골이 깊어진 만큼 투표율이 높아야 전당대회 후 잡음이 줄어들 것이라는 논리다. 지난 1~2일 진행된 충청 및 부산·울산·경남 경선 합산 투표율은 46.5%로, 지난해 전당대회 첫 주 경선 투표율(58.2%)보다 낮았다. 이면에는 투표율이 높을수록 유리하다는 판단이 깔린 것으로 보인다. 전체 당원의 70%를 상회하는 호남과 수도권 지역 투표를 앞두고 투표율을 최대한 끌어올리려는 의도로 풀이된다.

친정청래계는 친명계 후보들이 유불리에 따라 룰 변경을 시도한다며 공세에 나섰다. 정 의원은 이날 유튜브채널 <김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장>에 출연해 “투표 쿠데타”라며 “이렇게 되면 폭동 일어난다. (룰을) 바꾸지는 못할 텐데 저한테는 굉장히 플러스가 됐다고 생각한다”고 말했다. 최고위원 후보인 최민희 의원은 지난 4일 페이스북에 “또 룰을 바꾸자고요? 반대”라며 “선호투표제도 절차적 불법 요소가 있지만 수용됐고, 당규상 무자격 후보들도 구제했으면 됐지, 또 억지를 쓰면 당이 뭐가 됩니까”라고 적었다.

당대표 후보인 김민석 의원 쪽은 추가 투표 요구에 거리를 뒀다. 김 의원 캠프 관계자는 이날 통화에서 “투표율을 높이기 위한 선거 캠페인은 적극적으로 하겠지만 추가 투표 요구는 계획에 없다”고 말했다. 또 다른 관계자는 “룰 싸움으로 가버리는 것을 원하지 않는다”며 “(악재가 될 것이라는) 우려도 있어 일절 대응을 안 하려 한다”고 했다.

당 핵심 관계자는 이날 통화에서 “경기를 시작했는데 룰을 바꾸는 것은 어려울 듯하다”며 “지적된 사항들은 전당대회 이후 논의해 개선해야 한다고 본다”고 말했다. 당 선관위 부위원장인 임호선 의원은 이날 페이스북에 올린 글에서 사견을 전제로 “선거 도중 규칙을 바꾸기 시작하면 선거 때마다 규칙 변경 요구가 반복될 것”이라며 “당원들을 너무 우습게 보는 것 아닌가”라고 말했다. 한 다선 의원은 통화에서 “연설 장소에 대의원들이 모여 투표하던 옛날 방식을 따라 해서 발생한 문제”라며 “보완할 필요가 있다”고 했다.