교량 노후화 손상 예측 기술 개발 이종한 교수 ‘8월 과학기술인상’

과학기술정보통신부와 한국연구재단은 대한민국 과학기술인상 8월 수상자로 이종한 인하대 사회인프라공학과 교수(사진)를 선정했다고 5일 밝혔다. 이 교수는 사회 기반시설 노후화와 손상을 정량 예측하는 디지털 트윈 기술을 개발해 국가 인프라 안전성 확보에 기여한 공로를 인정받았다.