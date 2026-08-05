과학기술정보통신부와 한국연구재단은 대한민국 과학기술인상 8월 수상자로 이종한 인하대 사회인프라공학과 교수(사진)를 선정했다고 5일 밝혔다. 이 교수는 사회 기반시설 노후화와 손상을 정량 예측하는 디지털 트윈 기술을 개발해 국가 인프라 안전성 확보에 기여한 공로를 인정받았다.
교량 노후화 손상 예측 기술 개발 이종한 교수 ‘8월 과학기술인상’
입력 2026.08.05 20:16
수정 2026.08.05 20:20펼치기/접기
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과학기술정보통신부와 한국연구재단은 대한민국 과학기술인상 8월 수상자로 이종한 인하대 사회인프라공학과 교수(사진)를 선정했다고 5일 밝혔다. 이 교수는 사회 기반시설 노후화와 손상을 정량 예측하는 디지털 트윈 기술을 개발해 국가 인프라 안전성 확보에 기여한 공로를 인정받았다.
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