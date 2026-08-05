원자력의학원장에 임일한 박사

한국원자력의학원은 5일 신임 원장으로 임일한 핵의학과 주임과장(사진)을 임명했다고 밝혔다. 임기는 3년이다. 임 신임 원장은 서울대 의대를 졸업하고 동 대학원에서 핵의학 석사·박사 학위를 받았다. 2009년 원자력병원 핵의학과에 부임해 2023년부터 주임과장을 맡아왔다.
그는 의학원에서 방사선의학 정책개발센터 팀장, RI신약센터 GLP센터장 등을 지냈다.
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입력 2026.08.05 20:16
수정 2026.08.05 20:20펼치기/접기
한국원자력의학원은 5일 신임 원장으로 임일한 핵의학과 주임과장(사진)을 임명했다고 밝혔다. 임기는 3년이다. 임 신임 원장은 서울대 의대를 졸업하고 동 대학원에서 핵의학 석사·박사 학위를 받았다. 2009년 원자력병원 핵의학과에 부임해 2023년부터 주임과장을 맡아왔다.
그는 의학원에서 방사선의학 정책개발센터 팀장, RI신약센터 GLP센터장 등을 지냈다.
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