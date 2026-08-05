‘임시 감독 체제’ 축구대표팀, 9·10월 A매치 상대 확정

9월24일 에콰도르·28일 우루과이 10월엔 베네수엘라·우즈벡 ‘결전’

2026 북중미 월드컵 32강 탈락 후 새출발에 나서는 한국 축구대표팀의 9·10월 A매치 상대가 모두 확정됐다. 현재 공개 채용이 진행 중인 대표팀 임시 감독이 처음 지휘봉을 잡게 될 무대는 남미 강호들과의 연전으로 결정됐다.



대한축구협회는 9·10월 국제축구연맹(FIFA) A매치 기간 열리는 ‘하나은행 초청 축구국가대표팀 친선경기’ 일정을 5일 발표했다. 대표팀은 9월24일 에콰도르, 28일 우루과이와 국내에서 맞붙는다. 이어 10월에는 이미 발표된 대로 2일 베네수엘라, 6일 우즈베키스탄과 평가전을 치른다.



이번 4연전은 단순한 친선경기 이상의 의미를 갖는다. 홍명보 감독이 북중미 월드컵 이후 사퇴한 뒤 대표팀은 현재 새 사령탑 선임 절차를 밟고 있다. 대한축구협회는 이례적으로 공개 모집을 통해 임시 감독을 선발하기로 했으며, 선임되는 감독은 9·10월 A매치 4경기로 첫 시험대에 오르게 된다.



새로운 대표팀 체제의 방향성과 선수 멤버 구성, 팀 전술 색깔이 처음 공개되는 무대인 만큼 축구계 관심도 집중되고 있다.



가장 눈길을 끄는 경기는 역시 9월 남미 강호들과의 2연전이다. 에콰도르는 FIFA 랭킹 25위의 강팀이다. 2026 북중미 월드컵에서는 독일을 꺾고 32강에 진출했지만 개최국 멕시코에 막혀 더 높은 곳으로 올라가지 못했다. 한국과의 역대 전적은 2경기 1승1패다. 가장 최근 맞대결은 2010년 서울에서 열린 친선경기로 한국이 2-0으로 승리했다.



이어 만나는 우루과이는 한국 축구에 익숙한 상대다. FIFA 랭킹 20위인 우루과이는 북중미 월드컵에서는 조별리그를 통과하지 못했지만 여전히 남미를 대표하는 강자다. 한국은 역대 10차례 맞대결에서 1승2무7패로 열세를 보이고 있으며, 월드컵 본선에서도 3차례 겨뤄 1무2패를 기록했다. 가장 최근 시합은 2023년 3월 서울월드컵경기장에서 열린 친선경기로 당시 한국은 황인범의 동점골에도 1-2로 패했다.



10월에도 만만치 않은 상대들이 기다린다.



베네수엘라는 남미 특유의 강한 압박과 피지컬을 앞세운 팀이고, 우즈베키스탄은 최근 아시아에서 가장 빠르게 성장하고 있는 전력이다. 서로 다른 스타일의 네 팀을 차례로 상대하면서 새 감독은 선수단 구성과 전술 완성도를 점검할 수 있게 됐다.



대한축구협회는 9·10월 A매치 개최 장소와 킥오프 시간은 협의 중이며, 추후 확정되는 대로 발표할 예정이라고 밝혔다.

