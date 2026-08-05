‘제2 농구 인생’ 박종천 감독 “후배들, 해외 도전 펼치길”

은퇴 않고 중국행 지도자 길 걸어 광둥성 선수권 우승 등 잇단 성과 “한국 지도자에 관심 높아져 뿌듯”

“세상은 넓고 도전할 무대는 훨씬 많습니다.”



한국 남녀 프로농구에서 지휘봉을 잡았던 ‘베테랑 지도자’ 박종천 감독(66·사진)은 요즘 중국 광둥성 포산의 영재학교 체육관에서 하루를 시작한다. 은퇴를 생각해도 이상하지 않을 나이지만 그의 도전은 진행 중이다.



박 감독은 지난해 3월부터 중국 광둥성 포산시 영재학교 농구부를 맡아 선수들을 지도하고 있다. 한국으로 치면 고교 1학년 선수들을 이끌고 지난해 광둥성 선수권 정상에 올랐고, 올해까지 2연패를 달성했다. 지난달에는 중국 남부 7개 성 대표팀이 출전한 권역대회까지 제패했다. 다음 목표는 9월에 열리는 전국 왕중왕 최강전과 중국 U-16 전국선수권이다.



박 감독은 5일 경향신문과 전화 인터뷰에서 “처음에는 두 달 정도만 도와달라는 부탁을 받고 왔는데 계속 성적을 내다 보니 어느덧 여기까지 왔다”고 했다.



박 감독에게 중국은 낯선 무대가 아니다. 2012년 중국 요령성 여자 청소년 대표팀을 지도하며 중국 생활을 시작했다. 국내로 들어와 2014년 하나은행 감독을 맡아 여자프로농구(WKBL) 무대를 누볐고, 방송 해설위원으로도 활동했다. 이후 지도자로서 마지막 열정을 쏟고 싶다는 마음에 다시 중국행을 택했다.



2018년부터는 후베이성 우한 청소년 대표팀을 이끌었고, 지난해부터는 광둥성에서 유망주 육성에 전념하고 있다. 박 감독은 “아이들이 하루가 다르게 성장하는 모습을 보면 정말 큰 보람을 느낀다. 성적까지 따라오니 지도자로서 더없이 행복하다”고 말했다. 그는 “이번 왕중왕 최강전과 전국대회에서도 좋은 성적을 내 중국 청소년 대표팀 코칭스태프에 한번 도전해보고 싶다”며 “쉽지는 않겠지만 지도자 인생의 마지막 퍼즐을 맞춰보고 싶다”고 했다.



중국 생활에서 가장 큰 무기는 언어였다. 학교 사정상 통역을 둘 수 없었지만, 그동안 틈틈이 공부한 영어와 중국어로 선수들과 직접 소통하고 있다. 박 감독은 “지도자가 농구만 잘 가르쳐서 되는 시대가 아니다. 언어도 잘 준비해야 한다”고 했다. 후배 지도자들에게 늘 강조하는 부분이다. 그는 “한국에는 유능한 지도자들이 많다. 조금만 눈을 돌리면 중국은 물론 베트남, 태국, 인도네시아 등 동남아시아에도 새로운 기회가 계속 생기고 있다”며 “우물 안에서만 경쟁하지 말고, 언어를 준비하고 해외를 바라봤으면 좋겠다. 내 경험이 후배들에게 작은 길잡이가 됐으면 한다”고 덧붙였다.



중국에서 생활하며 느낀 한국 농구의 위상도 전했다. 그는 “중국에서도 한국 농구를 높게 평가한다. 유럽 리그 시스템을 빨리 받아들이고 지도자들도 훌륭하다는 인식이 있다”며 “내가 중국에서 좋은 성적을 내면서 한국 지도자에 대한 관심도 더 커진 것 같아 뿌듯하다”고 말했다.



환갑을 훌쩍 넘긴 나이에도 그의 시선은 여전히 미래를 향한다. 광둥성을 넘어 중국 청소년 대표팀, 그리고 더 많은 한국 지도자들의 해외 진출 전도사까지. “세상은 넓고 배울 것도, 도전할 무대도 정말 많습니다.” 박 감독의 ‘제2의 농구 인생’은 오늘도 중국의 한 체육관에서 뜨겁게 계속되고 있다.

