‘메이저 상금 1위’ 매킬로이, 76억원 받아 세금 30억원 냈다

KPMG 챔피언십 우승한 유해란 상금 27억원 중 11억원 납부 추정

올해 남자골프 메이저 대회 상금 순위에서 1위에 오른 로리 매킬로이(북아일랜드·왼쪽 사진)가 메이저 상금 가운데 약 40%를 세금으로 낸 것으로 나타났다. 올해 미국여자프로골프(LPGA) 투어에서 메이저 2연승을 거둔 유해란(오른쪽)도 우승 상금 중 절반 가까이를 세금으로 냈을 것으로 추정된다.



5일 미국 스포츠 뉴스 웹사이트 헤비닷컴에 따르면 매킬로이는 올해 4대 메이저 대회에서 총 533만5556달러(약 76억2000만원)의 상금을 받아 이 가운데 210만달러(약 30억원) 이상을 세금으로 납부한 것으로 추산됐다. 세금 비율은 약 39.4%다. 매킬로이가 올해 가장 많은 상금을 벌어들인 메이저 대회는 마스터스 토너먼트다. 지난 4월 마스터스에서 2연패를 달성한 매킬로이는 우승 상금 450만달러를 받았다. 헤비닷컴에 따르면 마스터스에 출전한 선수들은 연방세와 조지아주 세금을 합쳐 41.99% 세율을 적용받는다. 따라서 매킬로이는 마스터스 상금의 세금으로 약 190만달러를 내야 한다.



분석에 따르면 매킬로이가 올해 메이저 대회에서 실제로 받은 금액은 총상금 533만5556달러 중 210만여달러를 제외한 약 323만달러로 추산된다. 메이저 대회를 포함해 그가 올해 미국프로골프(PGA) 투어에서 받은 세금 공제 후 상금은 약 510만달러로 추정된다.



올 시즌 메이저 대회 상금에 대해 100만달러 이상 세금을 납부한 선수는 매킬로이만이 아니다. 헤비닷컴은 올 시즌 총 6명이 메이저 대회 상금 세금으로 133만달러 이상을 냈다고 전했다.



지난 6월 KPMG 여자 PGA 챔피언십에서 LPGA 투어 첫 메이저 우승을 달성한 유해란도 만만치 않은 금액을 세금으로 내야 했다. 대회 우승 상금은 역대 최대인 195만달러(약 27억8000만원)였다. 데일리미러에 따르면 미국에서 열리는 대회에 출전하는 외국 선수들은 일반적으로 30%의 연방 원천징수세를 내야 한다. 유해란의 경우 195만달러 중 30%인 약 58만5000달러가 원천징수된다.



대회가 개최된 미네소타주에 소득세도 내야 한다. 미네소타주의 최고 소득세율은 9.85%이므로 유해란은 약 18만6000달러의 세금을 더 낸 것으로 추정된다. 데일리미러는 “공제 및 조약 규정에 따라 최종 납부액은 77만달러에서 86만5000달러 사이가 될 수 있다”고 전했다. 유해란이 86만5000달러(약 12억원)를 냈을 경우 세율은 합계 약 44.4%에 달한다.

