HD현대, 미 최대 방산 조선사에 ‘지능형 용접’ 전수

헌팅턴 잉걸스와 협력 강화 나서 구역만 설정하면 자동으로 작업

HD현대가 미국 최대 방산 조선사인 헌팅턴 잉걸스와 협력을 강화하고 나섰다.



HD현대는 5일 헌팅턴 잉걸스 산하 잉걸스 조선소에서 생산성 향상을 위한 시범사업에 착수했다고 밝혔다. 미국 미시시피주에 있는 잉걸스 조선소는 미국 최대 수상함 건조 조선소로 꼽힌다.



시범사업 첫 단계로 HD현대가 자체 개발한 지능형 용접 시스템을 잉걸스 조선소에 도입하기로 했다. 지능형 용접 시스템은 작업 대상과 조건을 자동으로 인식해 용접 위치를 실시간으로 바로잡는 기술을 탑재했다. 작업자는 작업 구역만 설정한 뒤 로봇을 관리하고 필요한 경우에만 개입하면 된다.



작업 과정에서 축적되는 정보가 바로 저장돼 품질 관리와 공정 개선, 작업 이력 확인에 활용할 수 있다. 이 사업은 두 회사가 지난해 해양항공우주 전시회(SAS)에서 체결한 ‘선박 건조 생산성 향상 및 첨단 조선 기술 협력을 위한 양해각서(MOU)’를 근거로 진행된다.



MOU엔 공정 자동화 로봇·인공지능(AI) 도입을 통한 디지털 조선소 구축, 생산 효율성 제고, 생산인력 교육, 기자재 공급망 참여 등 선박 건조 전반을 아우르는 내용이 담겼다.



주원호 HD현대중공업 사장은 “이번 협력은 양 사의 파트너십을 한층 강화하고 협력을 확대하는 계기가 될 것”이라고 말했다.

