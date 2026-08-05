삼성호암상, 총상금 30억원으로 확대

삼성 호암재단이 삼성호암상의 부문별 상금을 기존 3억원에서 5억원으로 인상한다.

호암재단은 내년부터 삼성호암상 6개 부문 상금을 3억원에서 5억원으로 증액하기로 했다고 5일 밝혔다.

재단은 "삼성호암상의 위상을 더 제고하고 탁월한 업적을 이뤄 인류 사회 발전에 공헌한 우수 인재에게 지원을 한층 더 강화하는 차원의 결정"이라고 밝혔다.