그랜저도 제치고 잘나가는 테슬라

5개월째 월 1만대 이상 판매

테슬라가 올해 3월 이후 다섯 달 연속 1만대 이상 판매를 이어가며 국내 수입 승용차 시장을 주도하고 있다. 주력 차종인 모델Y(사진)는 현대자동차 그랜저(8532대)를 제치고 국산차와 수입차를 통틀어 국내 승용차 판매 1위에 올랐다. 지난달 신규등록된 수입 승용차 3대 중 1대는 테슬라로, 올해 누적 등록 비중도 전체 30%를 넘어섰다.



5일 한국수입자동차협회(KAIDA)는 지난 7월 수입 승용차 신규등록 대수가 3만976대로 집계됐다고 밝혔다. 지난해 7월 신규등록 대수(2만7090대)보다 14.3% 증가한 수치다. 올해 7월까지 누적 수입 승용차 신규등록 대수는 21만5008대로 지난해 같은 기간보다 30.1% 늘었다.



지난달 수입 승용차 판매를 견인한 것은 테슬라였다. 테슬라의 신규등록 대수는 1만237대로 전체 수입 승용차의 3분의 1을 차지했다. BMW(6633대), 메르세데스-벤츠(3959대)를 큰 차이로 앞지른 수치다. 중국 전기차 브랜드 BYD도 2846대를 기록해 4위에 올랐다.



가장 많이 판매된 모델 역시 테슬라가 싹쓸이했다. 모델Y 프리미엄(6612대)이 가장 많이 팔렸고, 모델Y 프리미엄 롱레인지(2092대), 모델3 프리미엄 롱레인지(1239대)가 뒤를 이었다. 모델Y 전체 등록 대수는 8705대에 달해 제일 많이 팔린 국산차인 현대차 그랜저(8532대)를 173대 차이로 따돌리고 국내 전체 승용차 시장 판매 1위에 올라섰다.



테슬라는 수입차 브랜드 중 유일하게 매달 1만대 이상 판매를 이어가고 있다. 지난 1월 테슬라의 신규등록 대수는 1966대에 불과했지만, 2월에는 7868대로 수입 승용차 등록 대수 1위로 뛰었다. 이후 3월 1만1130대, 4월 1만3190대, 5월 1만866대, 6월 1만1119대 등 꾸준히 1만대 넘게 팔리고 있다. 7월까지 테슬라의 누적 신규등록 대수는 총 6만6376대로 전체 수입 승용차의 30.9%에 달한다.



업계에서는 테슬라의 중국산 물량 출고 확대와 완전자율주행(FSD) 기능 적용에 대한 기대감이 반영되며 판매가 증가한 것으로 보고 있다.



한편 직영중고차 플랫폼 케이카가 출시 10년 이내 740여개 모델의 7월 평균 시세를 분석한 결과, 국산차는 전달에 비해 1.4%, 수입차는 1.5% 각각 하락했다.



차종별로는 유지비와 초기 구매 비용 부담이 큰 대형차 및 SUV·RV 매물의 하락폭이 두드러졌다. 전기차 시장에서는 연식과 생산지에 따라 명암이 갈렸다. 2020~2022년식 미국산 테슬라 모델Y의 평균 시세는 전달에 비해 2% 올랐다. 미국 생산 차량에서 FSD V14 라이트 소프트웨어를 사용할 수 있다는 기대감이 매수세를 자극한 결과로 분석된다. 반면 중국 상하이 공장에서 생산된 2023년식 이후 모델Y 시세는 같은 기간 2.5% 떨어져 대조되는 모습을 보였다.

