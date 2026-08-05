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제주 전기차 수요 급증…보조금 추가 지원

입력 2026.08.05 20:58

수정 2026.08.05 21:00

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277억 예산 확보…6일부터 접수

제주도는 ‘2026년 하반기 전기자동차 민간보급 사업’을 공고하고 6일 오후부터 구매보조금 신청을 받는다고 5일 밝혔다.

애초 제주 지역 전기차 민간보급 사업은 예산 633억원이 예상보다 빠르게 소진됨에 따라 지난 5월 신청 접수를 마감했다. 하지만 고유가 지속 등으로 전기차 구매 수요가 이어지자 도는 최근 추가경정예산에서 277억원을 확보해 하반기 보급 사업을 추진했다.

제주도는 다른 지역에 비해 충전 인프라가 잘 갖춰진 데다, 섬이라는 특성상 전기차 충전과 운행이 용이한 편이다. 전기차 구매보조금 역시 전국 광역자치단체 가운데 가장 높은 수준이다. 기본보조금에 더해 양방향 충전(V2G) 차량과 충전기 설치 등 다른 시도에는 없는 추가보조금을 지원하고 있다.

하반기 추경 확보로 올해 제주도의 전체 전기차 민간보급 규모는 총 6800여대에 달해, 지난해(5534대)보다 20% 이상 증가한다. 하반기 보급 물량은 승용차 1200대와 화물차 400대 등 1600대이다. 승합차 80대와 이륜차 200대도 함께 공고·접수한다.

도는 신청이 한꺼번에 몰리면서 생기는 시스템 과부하와 접수 지연을 줄이기 위해 차종별로 시차를 두고 접수를 진행한다. 승용차는 6일 오후 2시부터, 화물차·승합차·이륜차는 이튿날인 7일 오후 2시부터 신청을 받는다.

차종별 보조금 지원 금액과 신청 자격 등 세부 내용은 6일 오전 10시부터 제주도 누리집과 무공해차 통합누리집(www.ev.or.kr)에서 확인할 수 있다.

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