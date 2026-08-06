러 미사일 모두 놓친 우크라···“동맹국 방공망 지원 지난해 30% 수준”

러시아 미사일 요격에 또 실패한 우크라이나는 재차 동맹국에 방공망 지원을 호소했다.

5일(현지시간) 로이터·AP통신 등에 따르면 밤새 우크라이나 수도 키이우 등에서 미사일·드론을 동원한 러시아 공격으로 최소 17명이 숨지고 40명 이상이 다쳤다.

시 당국은 키이우 시내 7곳이 표적이 됐으며 특히 창고 시설들이 집중 공격을 받았다고 전했다. 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 이날 소셜미디어에 “주요 표적은 전쟁과 아무 관련이 없는 민간 기업의 창고 시설이었다”고 썼다.

러시아 국방부는 키이우와 주변 지역의 물류허브, 보급센터를 타격했다며 이 시설들이 군사 목적으로 사용됐다고 주장했다.

러시아의 이번 물류창고 타격은 앞서 우크라이나가 러시아 대형 전자상거래 기업 와일드베리스를 겨냥해 공격한 데 대한 보복으로 보인다.

우크라이나는 지난달 18일부터 코토프스크, 상트페테르부르크, 페름 등 러시아 전역에 있는 와일드베리스의 물류창고를 집중적으로 공격하고 있다. 지금까지 최소 20곳의 창고가 피격되면서 창고 가동률이 약 10% 줄어든 것으로 전해졌다.

이들 창고가 군사 목적으로 사용되고 있다는 것이 우크라이나 측의 주장이다. 이날도 툴라 지역의 와일드베리스 창고가 또 공격을 받아 불이 났다.

우크라이나 측에 따르면 러시아는 이날 탄도미사일 24대, 치르콘 미사일 4대, 제트드론 115대를 키이우 등에 쏟아부었다. 우크라이나 군은 러시아가 쏜 미사일을 단 한발도 격추하지 못하면서 또다시 방공망 허점을 노출했다. 지난 2월 말 이란전쟁 발발 이후 미국과 걸프 지역의 패트리엇 수요가 늘면서 우크라이나는 방공망 재원 부족에 시달리고 있다.

젤렌스키 대통령은 “러시아는 겨울을 앞두고 탄도미사일 생산을 늘리기를 원한다”며 “동맹국이 우크라이나에 지원해 준 방공 미사일 수는 상반기 기준으로 작년의 3분의 1 수준으로 줄었다”고 말했다.

그러면서 “탄도미사일 요격 체계가 있었다면 오늘 숨진 사람들의 생명을 구할 수 있었을 것”이라며 동맹국의 지원을 호소했다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 지난달 북대서양조약기구(나토) 정상회의에서 젤렌스키 대통령과 만나 패트리엇 생산 면허를 주겠다고 약속했지만 후속 논의는 속도를 내지 못하고 있다. 트럼프 대통령은 지난달 28일 패트리엇 생산 면허 제공 여부에 대해 “논의 중이지만 그런 기술을 넘겨주기는 쉬운 일이 아니다”라며 “아직 결정을 내리지 않았다”고 밝혔다.

로이터통신은 이날 복수의 소식통을 인용해 트럼프 대통령의 모호한 발언에도 우크라이나의 패트리엇 미사일 생산 논의가 진행 중이라고 보도했다. 그러면서 우크라이나에서 패트리엇 부품을 생산해 독일에서 최종 조립하는 안, 우크라이나를 기존 미국·유럽 공동 패트리엇 프로그램에 참여시키는 안, 우크라이나가 저가형 패트리엇 버전을 생산하도록 하는 안 등이 검토되고 있다고 전했다.