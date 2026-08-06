서울 한낮 ‘39도’ 폭염 절정…수도권 폭염중대경보

목요일인 6일은 전국이 대체로 맑은 가운데 폭염과 열대야가 이어지겠다. 특히 서울 등 수도권과 전남 일부 지역에는 생명을 위협할 수준의 극한 폭염이 예상돼 폭염특보 최고 단계인 ‘폭염중대경보’가 발효됐다.

기상청에 따르면 당분간 전국 대부분 지역의 기온은 평년(최고 29~33도)을 크게 웃돌고, 최고체감온도는 35도 안팎까지 오르겠다. 이날 낮 최고기온은 30~39가 되겠다.

특히 폭염중대경보가 발효 중인 서울은 낮 기온이 39도까지 치솟아 올여름 들어 가장 심한 더위가 이어지겠다.

폭염중대경보가 내려진 지역은 수도권(서울·인천·광명·안산·김포·연천·포천·가평·고양·남양주·오산·평택·의왕·하남·안성·화성·파주·용인·여주·양평), 전남광주 광양 등이다.

기상청은 “필수업무 외 모든 야외활동과 실외작업을 최대한 즉시 중단하거나 연기하고, 그늘·무더위쉼터·냉방시설로 이동해 수분을 섭취해야한다”고 당부했다.

밤 더위도 계속되겠다.

당분간 밤사이 기온이 충분히 떨어지지 않아 열대야(밤최저기온 25도 이상)가 나타나겠다. 기상청은 “야간에도 실내를 시원하게 유지하고 충분한 수분을 섭취하는 등 건강관리에 유의해달라”고 했다.

이날 오전까지 제주도에는 5㎜ 안팎의 비가 내리겠고, 늦은 새벽까지 대전·세종·충남과 전북 북부에는 5∼20㎜의 소나기가 오는 곳이 있겠다. 다만 비가 그친 뒤에는 습도가 높은 상태에서 다시 기온이 올라 무더위가 이어질 전망이다.