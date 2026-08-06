미국 민주당 기성 정치인은 왜 계속 패배하는가···‘민주사회주의’가 바꾸는 민주당의 미래

미국 민주당 현역 의원들이 민주사회주의 진영 정치인들에게 연달아 패배하고 있다. 뉴욕 민주당 연방 하원의원 경선에서 민주사회진영 후보들이 연달아 현역 의원을 꺾고, 콜로라도 덴버에서 29세의 정치 신예가 15선 현직 의원을 상대로 승리할 때만 해도 ‘민주당 텃밭’이기 때문에 가능한 이변으로 보는 시각이 많았다.

하지만 대표적 경합주인 미시간주에서마저 민주사회주의 후보들이 민주당 주류의 지지를 등에 업은 온건파 후보들을 잇달아 꺾으면서 이는 더 이상 이례적인 현상으로 보기 어려워졌다.

민주사회주의 열풍을 이끌고 있는 ‘미국 민주사회주의자들’(DSA) 소속 정치인과 그 지지자 대부분은 밀레니얼 혹은 Z세대들이다. 이는 민주당 주류 세력이 차세대 유권자들로부터 사실상 지지를 잃었다는 것을 의미한다.

젊은 유권자들이 민주당 기성 정치인들에게 등을 돌린 이유는 “아무것도 하지 않았기” 때문이다. “도널드 트럼프 대통령은 거짓말을 많이 하고 사리사욕을 채우지만 그래도 어쨌든 뭔가를 하고 있는데, 당신들은 그동안 도대체 뭘 했냐”는 분노다.

지난 6월 콜로라도주 연방 하원 민주당 경선에서 15선 현역의원인 다이애나 디케트가 자신이 하원 보건소위원회 최고참 의원임을 강조하면서 “나야말로 ‘보편적 의료보험’ 도입을 위한 청문회를 열 수 있는 사람”이라고 주장하자, DSA 소속 신예 정치인인 멜라트 키로스가 “그럼 그동안은 뭘 한 것이냐. 게다가 당신은 제약업계로부터 막대한 정치자금을 받지 않았나”라고 반박한 것이 이를 잘 보여주는 사례다.

실제 디케트는 경선 과정에서 대형 민간 의료보험사 정치자금위원회(PAC)로부터 후원금을 받았는데, 이 업체들은 DSA가 공약으로 내세운 ‘보편적 의료보험’이 도입되면 큰 타격을 입는 곳들이었다.

4일(현지시간) 치러진 미시간주 상원의원 경선에서 4선 현역 하원의원인 헤일리 스티븐스 의원을 꺾고 승리한 압둘 엘사예드 후보는 민주당 기득권 정치인들을 향해 “민주당의 문제는 옳은 말을 하고 싶어하면서도 쉽게 매수당한다는 점”이라며 “그래서 민주당은 끊임없이 얼버무리고, 약하게 말하다가, 결국 아무 말도 하지 않게 된다”고 비판한 바 있다.

민주당 기득권 후보들이 11월 중간선거를 앞두고 각종 기업 PAC은 물론 친이스라엘 로비단체로부터 막대한 정치자금을 받은 것과 달리, 민주사회주의 진영 후보들은 직접 발로 뛰면서 유권자들로부터 풀뿌리 정치자금을 모으는 방식의 운동을 펼쳤다.

예를 들어 엘사예드 후보의 경우 지난 7월 한 달 동안 4만9689명의 지지자로부터 6만1934건의 온라인 기부를 받아 330만달러 이상의 선거자금을 모았다. 이 중 68%는 첫 기부자들이었다. 새로운 지지층을 적극적으로 발굴해 후원금을 모았다는 뜻이다.

이 때문에 유권자들은 업계의 로비에서 자유로운 민주사회주의 후보들은 정말로 보편적 의료보험 도입, 인공지능(AI) 데이터센터 규제 강화 등의 변화를 실제로 끌어낼 수 있을지 모른다는 신뢰를 보내고 있다.

미 공영라디오(NPR) 진행자인 브리타니 루스는 “정치 자금의 영향력을 없애자는 DSA 후보들의 메시지가 민주당원뿐 아니라 일반 대중에게도 공감을 얻고 있는 것 같다”며 “후보자에게 돈을 뿌리는 방식이 더 이상 효과가 없어진다면 미국의 정치 시스템이 크게 달라질 수 있다는 점에서 이는 많은 유권자에게 상당히 큰 영향을 미칠 잠재력이 있다”고 말했다.

미국에서 가장 영향력 있는 민주사회주의자로 꼽히는 버니 샌더스 연방 상원의원(무소속·버몬트)은 이번 중간선거를 앞두고 갈수록 기세를 더해 가고 있는 민주사회주의 열풍을 놓고 “우리는 지금 오랫동안 싸워온 정치 혁명의 문턱에 서 있다”고 말했다.