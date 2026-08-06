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[속보]6월 경상흑자 497억3천만달러…반도체 호황에 두달 연속 역대 최대

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본문 요약

한국이 반도체 '슈퍼 사이클'에 힘입어 6월 경상수지 흑자가 500억달러에 육박하며 역대 최대치를 한 달 만에 갈아치운 것으로 나타났다.

지난 5월 기록한 역대 최대 흑자 기록을 한 달 만에 경신하며 두 달 연속 최대치를 이어갔다.

특히 6월 경상수지 흑자는 지난해 상반기 흑자 규모도 넘어섰다.

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[속보]6월 경상흑자 497억3천만달러…반도체 호황에 두달 연속 역대 최대

입력 2026.08.06 08:00

  • 서대웅 기자

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경기도 평택항. 연합뉴스

경기도 평택항. 연합뉴스

한국이 반도체 ‘슈퍼 사이클’에 힘입어 6월 경상수지 흑자가 500억달러에 육박하며 역대 최대치를 한 달 만에 갈아치운 것으로 나타났다.

한국은행이 6일 발표한 국제수지 잠정 통계에 따르면 지난 6월 경상수지는 497억3000만달러 흑자로 집계됐다. 지난 5월 기록한 역대 최대 흑자 기록(386억1000만달러)을 한 달 만에 경신하며 두 달 연속 최대치를 이어갔다.

특히 6월 경상수지 흑자는 지난해 상반기(1~6월) 흑자 규모(478억7000만달러)도 넘어섰다. 올해 1~6월 누적 경상수지 흑자는 1910억1000만달러로, 지난해 같은 기간의 4배에 달했다. 지난해 연간 흑자 규모(1230억5000만달러)는 지난 5월에 이미 넘었다.

6월 경상수지를 항목별로 보면 상품수지 흑자가 478억9000만달러로 역대 최대액이었다. 앞선 5월에 기록한 직전 최대치(378억6000만달러)를 한 달 만에 갈아치웠다.

수출이 1년 전보다 84.5% 늘어난 1123억7000만달러를 나타냈다. 전년 동기 대비 수출 증가폭은 5월(62.9%)에 이어 크게 확대했다. 수입(644억8000만달러)도 38.6% 늘었지만 수출이 더 크게 증가하면서 흑자폭이 커졌다.

품목별로는 보면 반도체가 통관 기준 449억5000만달러 수출되며 6월 수출을 이끌었다. 1년 전보다 약 3배(196.9%) 늘어난 규모다. 앞선 5월(372억9000만 달러·전년 동기 대비 167.7%)과 비교해도 수출액과 증가폭이 모두 확대했다.

컴퓨터주변기기(282.7%), 무선통신기기(60.6%), 섬유제품(47.5%), 화공품(18.6%) 등도 증가세를 이어갔다.

서비스수지는 12억9000만달러 적자, 본원소득수지는 32억7000만달러 흑자를 나타냈다.

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