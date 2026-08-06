밀폐공간서 질식으로 5명 사상…인천시·고용부 ‘맨홀 사고 추방’ 공동 선언

작업 현장에 ‘사전 안전확인 시스템’ 도입

인천시와 고용노동부가 맨홀 질식사고 예방을 위해 힘을 모으기로 했다.

박찬대 인천시장과 김영훈 고용노동부 장관은 6일 인천시청 대회의실에서 ‘맨홀 질식사고 추방 선언식’을 개최하고, 공공부문이 발주하는 밀폐공간 작업의 중대재해 예방을 위해 적극적으로 협력하기로 했다.

이번 선언식은 지방자치단체와 공공기관이 발주한 하수관로·맨홀 작업 과정에서 유해가스 중독과 2차 구조 사고가 반복 발생함에 따라 지방정부 차원의 근본적인 관리체계 혁신이 필요하다는 고용부의 제안을 인천시가 수용한 것이다.

인천에서는 지난해부터 올해까지 맨홀 등 밀폐공간 작업 중 질식사고로 2명이 숨졌고, 3명이 다치는 등 인명피해가 발생했다.

이번 맨홀 질식사고 추방 선언에 따라 인천시와 고용부는 인천환경공단이 수행하는 맨홀 등 밀폐공간 작업 현장에 ‘사전 안전확인 시스템’을 시범 도입하기로 했다.

이 시스템은 작업 개시 전 영상 또는 현장 확인을 통해 산소와 유해가스 농도, 환기 상태 등을 점검한 뒤 안전이 확인된 경우에만 작업을 승인하는 방식이다.

또한 인천지역의 선도적인 안전교육 이수와 안전관리체계 구축 성과를 전국으로 확산하기로 했다.

김 장관은 밀폐공간 작업 전 산소·유해가스 농도 측정과 충분한 환기, 호흡보호구 착용, 위급 시 119 우선 신고 등 질식사고 예방 기본수칙 준수를 강조했다.

또한 지방정부와 공공기관이 직접 발주하고 관리하는 작업인 만큼 공공부문이 먼저 모범을 보여야 한다며, 맨홀작업 시 사전작업계획서 제출과 작업 전 안전보건조치 확인을 철저히 이행해 줄 것을 당부했다.

박 시장은 “맨홀 작업 현장의 안전은 중앙정부와 지방정부 모두 책임져야 할 최우선 과제”라며 “사전작업계획서 제출부터 안전보건 조치 확인까지 현장에서 실제로 작동하는 ‘사전 안전확인 시스템’을 구축해 단 한 명의 노동자도 다치지 않는 인천을 만들어 나가겠다”고 말했다.