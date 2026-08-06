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“통일부 이상주의적” 조현에…정동영 “이상 있어야 현실 바꿔” 반박

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본문 요약

정동영 통일부 장관은 6일 통일부의 한반도 정책에 대해 '이상주의적'이라고 주장한 조현 외교부 장관을 겨냥해 "이상이 있어야 현실을 바꾼다"고 반박했다.

이 대통령이 전날 "우리 선의대로 하는 게 한반도 평화에 플러스인지 의문이 들 때 있다"고 말하며 통일부 구상과 온도 차를 드러낸 것 아니냐는 질문에는 " 평화공존에 대한 확고한 의지는 분명하다"며 "어제 업무 보고 영상을 있는 그대로 다시 한번 들어보면 좋겠다"고 답했다.

조 장관은 전날 언론브리핑에서 통일부가 청와대 업무보고에서 밝힌 남·북·미·중 4자 대화 구상에 대해 "이상주의에 근거한 희망"이라며 "정 장관이 이상적으로 말씀하신 것이니 디스카운트를 좀 해주셨으면 좋겠다"고 말했다.

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“통일부 이상주의적” 조현에…정동영 “이상 있어야 현실 바꿔” 반박

입력 2026.08.06 10:11

  • 김병관 기자

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정동영 통일부 장관이 6일 서울 종로구 정부서울청사로 출근하며 발언하고 있다. 연합뉴스

정동영 통일부 장관이 6일 서울 종로구 정부서울청사로 출근하며 발언하고 있다. 연합뉴스

정동영 통일부 장관은 6일 통일부의 한반도 정책에 대해 ‘이상주의적’이라고 주장한 조현 외교부 장관을 겨냥해 “이상이 있어야 현실을 바꾼다”고 반박했다.

정 장관은 이날 출근길에 정부서울청사에서 기자들과 만나 “잘 서로 협조해야 정부에 도움된다”며 이같이 말했다.

정 장관은 전날 대통령 업무보고와 관련해 “이재명 대통령께서는 ‘평화가 밥이다’ ‘평화가 경제다’라고 강조했다”면서 “통일부에 메아리 없는 함성처럼 힘들겠지만 인내심을 갖고 평화공존 정책을 계속하자고 말씀했다”고 했다. 정 장관은 또 “(대통령이) 평화공존에 대한 확실한 의지와 함께 통일부에 대해 독려와 응원을 보내줬다”고 했다.

자신이 제안한 북한을 정식 국호인 조선민주주의인민공화국(조선)으로 부르는 방안에 대해 이 대통령이 신중한 접근을 당부한 것에 대해선 “통일부의 입장을 정리해 대변인을 통해 말씀드리겠다”고 밝혔다.

이 대통령이 전날 “우리 선의대로 하는 게 한반도 평화에 플러스인지 의문이 들 때 있다”고 말하며 통일부 구상과 온도 차를 드러낸 것 아니냐는 질문에는 “(대통령의) 평화공존에 대한 확고한 의지는 분명하다”며 “어제 업무 보고 영상을 있는 그대로 다시 한번 들어보면 좋겠다”고 답했다.

조 장관은 전날 언론브리핑에서 통일부가 청와대 업무보고에서 밝힌 남·북·미·중 4자 대화 구상에 대해 “이상주의에 근거한 희망”이라며 “정 장관이 이상적으로 말씀하신 것이니 디스카운트를 좀 해주셨으면 좋겠다”고 말했다. ‘디스카운트(discount)하라’는 것은 중요하게 생각하지 말거나 심지어 무시하라는 의미로 해석할 수 있다.

조 장관은 또 “통일부 안을 보면 많은 부분 논의와 합의를 거친 것들이 아니다”며 “대통령께서도 ‘보고했다고 그대로 되는 건 아니다’라고 했는데, 그게 함의가 크다고 생각한다”고 말했다.

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