“통일부 이상주의적” 조현에…정동영 “이상 있어야 현실 바꿔” 반박

정동영 통일부 장관은 6일 통일부의 한반도 정책에 대해 ‘이상주의적’이라고 주장한 조현 외교부 장관을 겨냥해 “이상이 있어야 현실을 바꾼다”고 반박했다.

정 장관은 이날 출근길에 정부서울청사에서 기자들과 만나 “잘 서로 협조해야 정부에 도움된다”며 이같이 말했다.

정 장관은 전날 대통령 업무보고와 관련해 “이재명 대통령께서는 ‘평화가 밥이다’ ‘평화가 경제다’라고 강조했다”면서 “통일부에 메아리 없는 함성처럼 힘들겠지만 인내심을 갖고 평화공존 정책을 계속하자고 말씀했다”고 했다. 정 장관은 또 “(대통령이) 평화공존에 대한 확실한 의지와 함께 통일부에 대해 독려와 응원을 보내줬다”고 했다.

자신이 제안한 북한을 정식 국호인 조선민주주의인민공화국(조선)으로 부르는 방안에 대해 이 대통령이 신중한 접근을 당부한 것에 대해선 “통일부의 입장을 정리해 대변인을 통해 말씀드리겠다”고 밝혔다.

이 대통령이 전날 “우리 선의대로 하는 게 한반도 평화에 플러스인지 의문이 들 때 있다”고 말하며 통일부 구상과 온도 차를 드러낸 것 아니냐는 질문에는 “(대통령의) 평화공존에 대한 확고한 의지는 분명하다”며 “어제 업무 보고 영상을 있는 그대로 다시 한번 들어보면 좋겠다”고 답했다.

조 장관은 전날 언론브리핑에서 통일부가 청와대 업무보고에서 밝힌 남·북·미·중 4자 대화 구상에 대해 “이상주의에 근거한 희망”이라며 “정 장관이 이상적으로 말씀하신 것이니 디스카운트를 좀 해주셨으면 좋겠다”고 말했다. ‘디스카운트(discount)하라’는 것은 중요하게 생각하지 말거나 심지어 무시하라는 의미로 해석할 수 있다.

조 장관은 또 “통일부 안을 보면 많은 부분 논의와 합의를 거친 것들이 아니다”며 “대통령께서도 ‘보고했다고 그대로 되는 건 아니다’라고 했는데, 그게 함의가 크다고 생각한다”고 말했다.