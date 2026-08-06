창간 80주년 경향신문

“여우야~ 여우야~ 뭐하니”“소백산 간다”···‘8개월 자연적응’ 28마리, 다시 야생으로

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

멸종위기에 처한 여우 28마리가 자연의 품으로 돌아간다.

국립공원공단은 6일 오전 소백산국립공원 일대에 멸종위기 야생생물 1급 여우 28마리를 방사한다고 밝혔다.

여우는 우리나라에서 한때 흔하게 볼 수 있었지만, 서식지 감소와 불법 포획 등으로 개체 수가 급감해 1980년대 이후 국내 야생에서 사실상 자취를 감춘 것으로 알려졌다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

“여우야~ 여우야~ 뭐하니”“소백산 간다”···‘8개월 자연적응’ 28마리, 다시 야생으로

입력 2026.08.06 10:32

수정 2026.08.06 11:23

펼치기/접기
  • 반기웅 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가

멸종위기 야생생물 1급…적응 훈련 후 방사

GPS 부착해 2년간 활동 경로 추적

멸종위기 1급 여우. 국립공원공단 제공

멸종위기 1급 여우. 국립공원공단 제공

멸종위기에 처한 여우 28마리가 자연의 품으로 돌아간다.

국립공원공단은 6일 오전 소백산국립공원 일대에 멸종위기 야생생물 1급 여우 28마리를 방사한다고 밝혔다. 여우는 우리나라에서 한때 흔하게 볼 수 있었지만, 서식지 감소와 불법 포획 등으로 개체 수가 급감해 1980년대 이후 국내 야생에서 사실상 자취를 감춘 것으로 알려졌다. 국립공원공단은 2012년부터 소백산을 중심으로 여우 복원사업을 추진하고 있다.

여우는 머리와 몸통 길이 60~80㎝, 꼬리 길이 40~50㎝ 정도의 중소형 포유류다. 몸무게는 수컷이 6~10㎏, 암컷이 5~8㎏ 정도로 산지와 평야가 만나는 지역이나 초원, 마을 인근 숲 등 굴을 파기 쉬운 곳에 주로 서식한다.

주로 해 질 무렵과 새벽에 활발히 움직이는 야행성 동물로, 쥐 등 설치류와 토끼·꿩 같은 소형 동물, 개구리·뱀·곤충류뿐 아니라 산딸기·머루 등 열매까지 먹는 잡식성이다. 하루 평균 약 0.5㎏의 먹이를 섭취하며, 자연 상태에서 평균 수명은 3~6년 정도다.

여우 개체수 분포 현황. 국립공원공단 제공

여우 개체수 분포 현황. 국립공원공단 제공

국립공원공단에 따르면 현재 국내에서 활동하는 여우는 약 110마리로 이 가운데 소백산권역에서 활동하는 개체는 약 77마리로 추정된다.

이번 방사 대상인 28마리(암컷 14마리, 수컷 14마리)는 시설 내 증식을통해 태어난 개체 중 야생에서 독립생활이 가능한 개체로 선발됐다. 대부분(25마리·약 90%)은 작년에 태어난 만 1년생 개체다.

멸종위기 1급 여우. 국립공원공단 제공

멸종위기 1급 여우. 국립공원공단 제공

해당 여우들은 8개월 전부터 6개 그룹으로 나뉘어 자연적응장에서 사냥기술 습득 등 야생 적응 훈련을 받았다. 이후 소백산 일원에 안정적으로 정착할 수 있도록 4곳의 방사장에서 한 달 전부터 그룹별로 방사 예정지 주변 환경에 적응하는 과정을 거쳤다.

이번 방사는 여우의 스트레스를 줄이기 위해 기존 활동시설의 출입문을 개방해 스스로 자연으로 나가도록 유도하는 ‘연방사’ 방식으로 진행된다. 방사되는 모든 개체에는 위치추적장치(GPS)가 부착돼 약 2년간 이동 경로를 확인한다.

국립공원공단은 방사 초기 동물 찻길 사고(로드킬), 농약 중독 등 위협 요인을 예방하고 안정적인 정착 여부를 확인하기 위해 이동 경로를 24시간 모니터링할 예정이다.

한편 지금까지 방사한 여우 259마리 중 엽구, 찻길 사고, 농약 중독 등으로 폐사하거나 회수된 개체는 1년 이내 약 35.9%에 달한다. 방사 2주 이내 7.3%, 8주 이내 18.1%가 사고를 겪은 것으로 집계됐다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글