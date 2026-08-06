“여우야~ 여우야~ 뭐하니”“소백산 간다”···‘8개월 자연적응’ 28마리, 다시 야생으로

멸종위기 야생생물 1급…적응 훈련 후 방사 GPS 부착해 2년간 활동 경로 추적

멸종위기에 처한 여우 28마리가 자연의 품으로 돌아간다.

국립공원공단은 6일 오전 소백산국립공원 일대에 멸종위기 야생생물 1급 여우 28마리를 방사한다고 밝혔다. 여우는 우리나라에서 한때 흔하게 볼 수 있었지만, 서식지 감소와 불법 포획 등으로 개체 수가 급감해 1980년대 이후 국내 야생에서 사실상 자취를 감춘 것으로 알려졌다. 국립공원공단은 2012년부터 소백산을 중심으로 여우 복원사업을 추진하고 있다.

여우는 머리와 몸통 길이 60~80㎝, 꼬리 길이 40~50㎝ 정도의 중소형 포유류다. 몸무게는 수컷이 6~10㎏, 암컷이 5~8㎏ 정도로 산지와 평야가 만나는 지역이나 초원, 마을 인근 숲 등 굴을 파기 쉬운 곳에 주로 서식한다.

주로 해 질 무렵과 새벽에 활발히 움직이는 야행성 동물로, 쥐 등 설치류와 토끼·꿩 같은 소형 동물, 개구리·뱀·곤충류뿐 아니라 산딸기·머루 등 열매까지 먹는 잡식성이다. 하루 평균 약 0.5㎏의 먹이를 섭취하며, 자연 상태에서 평균 수명은 3~6년 정도다.

국립공원공단에 따르면 현재 국내에서 활동하는 여우는 약 110마리로 이 가운데 소백산권역에서 활동하는 개체는 약 77마리로 추정된다.

이번 방사 대상인 28마리(암컷 14마리, 수컷 14마리)는 시설 내 증식을통해 태어난 개체 중 야생에서 독립생활이 가능한 개체로 선발됐다. 대부분(25마리·약 90%)은 작년에 태어난 만 1년생 개체다.

해당 여우들은 8개월 전부터 6개 그룹으로 나뉘어 자연적응장에서 사냥기술 습득 등 야생 적응 훈련을 받았다. 이후 소백산 일원에 안정적으로 정착할 수 있도록 4곳의 방사장에서 한 달 전부터 그룹별로 방사 예정지 주변 환경에 적응하는 과정을 거쳤다.

이번 방사는 여우의 스트레스를 줄이기 위해 기존 활동시설의 출입문을 개방해 스스로 자연으로 나가도록 유도하는 ‘연방사’ 방식으로 진행된다. 방사되는 모든 개체에는 위치추적장치(GPS)가 부착돼 약 2년간 이동 경로를 확인한다.

국립공원공단은 방사 초기 동물 찻길 사고(로드킬), 농약 중독 등 위협 요인을 예방하고 안정적인 정착 여부를 확인하기 위해 이동 경로를 24시간 모니터링할 예정이다.

한편 지금까지 방사한 여우 259마리 중 엽구, 찻길 사고, 농약 중독 등으로 폐사하거나 회수된 개체는 1년 이내 약 35.9%에 달한다. 방사 2주 이내 7.3%, 8주 이내 18.1%가 사고를 겪은 것으로 집계됐다.