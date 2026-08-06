“쿠팡, 지난달 결제추정액 역대 최대치”···계좌이체·상품권 결제 등 빼고도 ‘6조1100억원’

와이즈앱·리테일 조사 결과

쿠팡의 지난달 결제추정액이 6조원을 넘어 역대 최대치를 기록한 것으로 나타났다.

앱·결제 데이터 분석 서비스 ‘와이즈앱·리테일’은 한국인 신용·체크카드 결제금액을 표본 조사한 결과 지난달 쿠팡의 월간 결제추정금액이 6조1100억원으로 역대 최대치였다고 6일 밝혔다. 이는 지난해 같은 기간(5조7600억원)보다 6% 증가한 수치다. 이전 최대치는 지난해 10월 5조9005억원이었다. 배달앱 쿠팡이츠도 지난달 결제추정액 1조1800억원으로 전년 동월(9800억원)보다 21% 증가해 역대 최대치를 기록했다. 이번 조사에는 계좌이체·현금거래·상품권을 통한 결제 금액은 포함돼 있지 않아 실제 매출과는 다르다.

쿠팡의 결제추정금액은 지난해 11월(5조8929억원) 개인정보 유출사고 이후 지난해 12월 5조6133억원, 올해 1월 5조4646억원, 2월 5조1113억원으로 내리 하락했다. 그러다 올해 3월 5조7136억원으로 반등한 뒤 회복세를 이어오다 지난달 역대 최대치를 경신한 것이다.

이번 조사 결과는 쿠팡이 최근 발표한 2분기 실적과도 유사한 방향성을 보였다. 쿠팡 한국 법인의 모회사인 쿠팡Inc는 올해 2분기 매출이 88억5600만달러(13조3007억원)로 지난해 같은 기간보다 4% 증가했다고 지난 4일(현지시간) 공시했다. 이는 분기 기준 역대 최대 매출이다. 환율 변동 영향을 제거한 고정환율을 기준으로 하면 매출 성장률은 10%였다. 다만 개인정보보호위원회가 개인정보 유출사고와 관련해 부과한 6200억원대 과징금이 손실로 잡히면서 2021년 뉴욕증시 상장 이후 분기 기준 최대 영업손실(5억5600만달러·8350억원)을 동시에 기록했다.