‘이것’ 들어간 항암제 추가하니···‘삼중음성유방암’ 환자 생존율 상승









젊은 여성에게 비교적 흔히 나타나며 진행과 재발이 빠른 ‘삼중음성유방암’ 치료에 백금 계열 항암제를 추가하면 생존율을 높일 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

연세암병원 종양내과 손주혁·김건민 교수 연구팀은 전이가 없는 2~3기 삼중음성유방암 환자를 대상으로 백금 계열 항암제인 카보플라틴을 병용 투여했을 때 환자의 생존율이 유의미하게 높아졌다고 6일 밝혔다. 이 연구는 ‘유럽종양내과학회지(Annals of Oncology)’에 실렸다.

삼중음성유방암은 암세포에 여성호르몬인 에스트로겐·프로게스테론 수용체와 HER2 단백질이 모두 없는 유방암 유형을 가리킨다. 2~3기 삼중음성유방암 환자에겐 표준치료로 기존의 면역치료제 키트루다와 함께 카보플라틴 같은 세포독성 항암제를 수술 전후 사용하는 방식이 최근 정착됐다. 카보플라틴은 백금을 포함한 화학구조를 이용해 암세포의 DNA를 손상시키는 세포독성 항암제다. 다만 그동안 카보플라틴을 실제 환자들에게 사용할 경우 효과를 뒷받침할 근거에 대한 연구는 부족해 논란의 여지가 있었다.

이에 연구진은 국내 22개 의료기관과 함께 삼중음성유방암 2~3기 환자 868명을 대상으로 대규모 다기관 임상 3상 연구를 진행했다. 연구에선 수술을 전후해 기존의 항암제(안트라사이클린, 사이클로포스 파마이드, 탁산)를 투여받은 A군(434명)과, 추가로 카보플라틴까지 함께 투여받은 B군(434명)의 치료 효과를 비교 분석했다.

연구 결과, 추적 관찰 기간 57개월 동안 치료중 악화·재발·사망 등의 사건이 발생하지 않은 무사건 생존율은 백금 계열 항암제를 추가한 B군(82.3%)이 A군(75.1%)보다 7.2%P 높은 것으로 나타났다. 김건민 교수는 “이번 연구는 2~3기 삼중음성유방암 환자들에게 기존 항암제에 카보플라틴을 추가하는 항암치료가 재발율은 낮추고 생존율은 높인다는 것을 증명했다”며 “이를 통해 카보플라틴을 포함한 치료가 표준치료로 자리매김하게 된 확증 연구”라고 설명했다.

손주혁 교수는 “연구팀은 본 연구를 미국임상암학회에서 구연 발표했고, 미국 진료 가이드라인에도 채택됐다”며 “수많은 삼중음성유방암 환자를 살릴 수 있는 연구로 순수 국내에서 진행한 카보플라틴 사용 확증 3상연구 중 세계 첫 사례다”라고 덧붙였다.