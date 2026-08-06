‘먹고 마시고 응원하고’···‘칠성야시장 야맥페스티벌’ 7~8일 개최

대구시는 제5회 ‘칠성야시장 야맥페스티벌’을 오는 7~8일 개최한다고 6일 밝혔다.

이번 행사는 스포츠와 미식, 공연 등이 어우러진 복합문화축제 형태로 진행된다. 올해 처음으로 삼성라이온즈와 두산베어스의 프로야구 경기가 생중계된다. 방문객들은 대형 전광판을 통해 경기를 함께 관람하고 응원 이벤트에도 참여할 수 있다.

대구시는 버스킹 공연을 비롯해 시민 참여 이벤트 등 모든 세대가 함께 즐길 수 있는 다양한 프로그램을 마련했다고 밝혔다. 전자바이올린과 브라스 밴드가 함께하는 ‘칠성 BEAT CLUB’ 공연과 맥주 빨리 마시기, 맥주 소믈리에(맥믈리에) 체험, 수박 빨리 먹기 대회 등이 예정돼 있다.

가족 단위 방문객을 위한 체험 프로그램으로는 달등·형광 탈·칠성 바람종 만들기 등이 있다. 칠성야시장만의 다양한 먹거리도 즐길 수 있다. 축제 현장의 열기는 온라인 라이브 콘텐츠인 ‘Tonight, 칠성야시장’​을 통해 실시간으로 확인 가능하다.

칠성야시장은 2019년 개장 이후 다양한 먹거리와 문화 콘텐츠, 신천과 어우러진 공간적 특성을 바탕으로 대구를 대표하는 야간관광 명소로 자리매김했다.

올해는 오래되고 낡은 빔프로젝터와 몽골텐트를 교체하고, 야시장 내 별을 모티브로 한 디자인 조명을 추가 설치하는 등 편의 시설을 개선했다. 칠성야시장은 매주 금~일요일 개장한다.

추경호 대구시장은 “많은 시민과 관광객들이 야시장을 방문해 함께 응원하며 즐거운 추억을 만드시길 바란다”고 말했다.