해수부 신청사 부지로 부산 북항 확정…2030년 준공 목표

부산으로 이전한 해양수산부 신청사 부지로 동구 북항 1단계 재개발 부지가 최종 선정됐다.

해수부는 6일 부산 동구청이 제안한 북항 1단계 재개발 부지를 신청사 건립 부지로 확정했다고 밝혔다.

해수부는 지난달 29일부터 31일까지 사흘간 부산지역 기초 지방정부를 대상으로 신청사 후보지를 공모했다. 공모에는 강서구와 남구, 동구, 중구 등 4개 지방정부가 참여했다.

해수부는 지난 5일 각 지방정부의 제안 설명을 들은 뒤 분야별 전문가로 구성된 부지선정심사위원회의 심사를 거쳐 북항 1단계 재개발 용지를 최종 선정했다. 해당 터는 용지 확보 가능성과 관계 기관 집적 효과, 교통 접근성 등에서 높은 평가를 받았다.

해수부 공무원 노조는 신청사 부지 선정 과정에 직원들의 의견을 반영하고자 최근 본부 직원 대상 설문조사를 진행했다.

해수부는 부지 선정 절차가 마무리됨에 따라 올해 안에 신청사 시설 규모를 확정하고, 2030년 준공을 목표로 본격적인 건립 절차에 들어갈 계획이다.

황종우 해수부 장관은 “신청사 부지 선정 과정에 관심을 보여주신 부산 시민과 기초 지방정부에 감사드린다”며 “북극항로 시대를 선도할 남부 해양수도권의 핵심 거점이 정해진 만큼 신청사가 차질 없이 건립될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.