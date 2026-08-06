카카오, 광고·금융 앞세워 역대 최대 실적…카카오톡에 쿠팡이츠 넣는다

카카오가 광고와 금융 사업의 성장세로 분기 기준 사상 최대 실적을 냈다. 카카오는 향후 쿠팡이츠와 협력해 배달 분야 인공지능(AI) 사업을 추진한다는 구상도 내놨다. AI 수익화 압박이 커지는 상황에서 기존 카카오 생태계에 AI를 접목하려는 시도로 풀이된다.

카카오는 2분기 연결 기준 매출 2조985억원, 영업이익 2770억원을 기록했다고 6일 밝혔다. 지난해 같은 기간보다 매출은 9.4%, 영업이익은 35.9% 늘어 모두 분기 기준 최대치다. 영업이익률도 13.2%로 지난해에 비해 2.6%포인트 높아졌다.

플랫폼 부문이 실적을 끌어올렸다. 플랫폼 매출은 1조2303억원으로 16.6% 늘었다. 톡비즈·커머스·플랫폼 기타 세 축이 모두 두 자릿수 성장하며 성장세를 보였다.

우선 톡비즈 매출은 6432억원으로 12.3% 증가했다. 톡비즈 내 매출 비중을 보면 금융권 광고주 수요를 바탕으로 기업이 보내는 알림 성격의 비즈니스 메시지 매출이 20% 늘었고, 카카오톡 화면을 활용한 디스플레이 광고는 신규 상품 효과까지 더해져 28% 성장했다. 카카오톡이 광고를 소비하는 공간으로 재편되고 있다는 신호로 읽힌다.

선물하기·톡딜 등 커머스 매출도 2432억원으로 지난해보다 10.0% 증가했다. 모빌리티·페이가 포함된 플랫폼 기타 매출은 21.7% 늘어난 5870억원을 기록했다.

반면 콘텐츠 부문은 8682억원으로 0.7% 느는 데 그쳤다. 일본 만화 플랫폼 픽코마의 이용자 유입이 둔화하면서 스토리 매출이 15.8% 줄어든 2107억원에 머물렀지만 뮤직(5584억원)과 미디어(991억원) 부문 매출이 늘어 스토리 부문 감소분을 메웠다.

당기순이익은 180억원으로 90% 가까이 감소했다. 카카오게임즈 등 지분 매각에 따른 중단영업손실(1808억원)과 법인세 비용 등이 반영된 영향이다.

챗GPT와 카카오톡을 연동한 ‘챗GPT 포 카카오’의 2분기 누적 가입자가 약 1300만명 수준으로 집계됐다. 1분기 대비 200만 명가량 가입자가 늘었지만 증가 폭은 둔화하는 추세다.

카카오는 향후 쿠팡이츠와의 협력 추진도 공식화했다. 정신아 카카오 대표는 이날 컨퍼런스콜에서 “여러 분야 가운데 첫 번째로 카카오의 에이전트 AI에 연동될 분야는 음식 배달이며, 쿠팡이츠와 AI 파트너십을 추진할 것”이라고 밝혔다. AI가 대화 맥락에서 주문 의도를 읽어 메뉴를 제안하면, 이용자가 별도 앱으로 옮기지 않고 카카오톡 채팅방 안에서 주문과 결제까지 끝내는 방식이다.

앞서 선물하기 등 내부 서비스 고도화에 집중해온 카카오톡이 외부 대형 사업자와 본격적으로 협업에 나선 것이다. 카카오톡을 여러 사업자의 서비스를 이어주는 ‘실행 창구’로 바꾸겠다는 구상으로 보인다. 카카오는 이후에도 커머스·예약·여행·결제처럼 이용 빈도가 높은 영역의 파트너를 늘려나갈 계획이다.