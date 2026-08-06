충북 청주시, 재가노인 식사배달사업에 다회용기 도입

충북 청주시가 취약계층 어르신들을 위한 재가노인 식사배달 사업에 다회용기를 도입한다.

청주시는 목령종합사회복지관, 오송종합사회복지관, 청주청원시니어클럽, 청주시 다회용기 공공세척센터 등 5개 기관과 재가노인 식사배달사업에 다회용기를 도입하기 위한 업무협약을 했다고 6일 밝혔다.

현재 청주지역 11개 사회복지관에서 식사 배달 서비스를 이용하는 전체 대상자는 약 850명 규모다. 잉 중 이번 시범사업은 목령종합사회복지관과 오송종합사회복지관을 이용하는 재가노인 144명을 대상으로 우선 추진된다.

청주시는 2000만원의 예산을 들여 이번 사업을 추진한다. 시는 다회용기와 보냉가방 지원 등 행정적·재정적 총괄을 맡았다. 목령·오송종합사회복지관은 도시락 배달과 사용한 다회용기 회수 및 관리를 담당한다. 청주청원시니어클럽은 도시락 조리와 다회용기 포장을 맡으며, 회수된 용기는 청주시 다회용기 공공세척센터에서 위생적인 세척을 거쳐 다시 공급된다.

재가노인 식사배달사업은 월 4차례 1인당 6개 음식을 홀몸 어르신에게 배달하는 사업이다. 기존에는 모두 일회용기가 사용됐다.

청주시는 이번 시범사업을 통해 일회용품 폐기물이 대폭 줄어들 것으로 기대하고 있다.

청주시는 시범사업 기간 다회용기 회수율, 세척 및 공급 안정성, 어르신 이용 만족도 등을 종합적으로 점검한다. 이후 내년도 본예산에 관련 비용을 반영, 청주지역 11개 전체 사회복지관 850명 전원에게 다회용기 배달을 전면 확대해 나갈 방침이다.

이장섭 청주시장은 “이번 시범사업은 일회용품 사용을 감축하는 환경정책과 어르신 복지서비스를 연계한 것”이라며 “자원순환 문화가 지역사회에 자연스럽게 뿌리내릴 수 있도록 내실 있게 운영하겠다”고 말했다.