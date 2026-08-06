트럼프, ‘다크호스’ 부상한 민주사회주의에 “공산주의” 딱지···한국계 진보 주지사 후보도 공격

트럼프 “민주사회주의=공산주의” 반복 강조 유가 상승 등 지지율 하락 속 지지층 결집 의도 전문가 “설득력 없는 주장” 반박 민주사회주의, 소련식 공산주의 반발로 태동

도널드 트럼프 미국 대통령이 민주당의 미시간주 상·하원 경선에서 민주사회주의자 후보들이 잇달아 승리를 거두자 “미국을 베네수엘라처럼 만들려는 공산주의자들”이라고 맹비난했다. 트럼프 대통령은 위스콘신 주지사 경선에서 선두를 달리고 있는 한국계 후보 프란체스카 홍(한국명 홍윤정·37)을 향해서도 색깔론 공세를 펼쳤다.

트럼프 대통령은 5일(현지시간) 네바다주 라스베이거스를 찾아 연설하면서 전날 미시간주 민주당 상원 경선에서 승리한 민주사회주의 진영 후보 압둘 엘사예드를 “유대인 혐오자”이자“공산주의자”라고 딱지를 붙였다.

선거 시스템에 대한 불신을 조장하고 있는 트럼프 대통령은 엘사예드 후보의 승리에 대해서도 ‘부정선거’일 가능성을 주장하면서, “(그의 승리는) 신경 쓰지 않는다. 우리(공화당)는 공산주의자를 상대로 더 잘 싸운다”고 주장했다.

트럼프 대통령은 민주사회주의 진영이 미등록 이민자 무차별 체포에 반대하면서 이민세관단속국(ICE) 폐지를 요구하는 것과 관련해 “공산주의자 강령은 5000만명에 달하는 불법 체류자에게 완전한 사면과 투표권을 부여하라고 요구한다”고 과장해서 공격했다. 이어 “이들은 이웃에게서 집을 뺏어 공짜로 주겠다고 한다”며 “엘사예드의 말은 헛소리로 가득 차 있고 결국 미국은 베네수엘라처럼 지옥 같은 삶을 살게 될 것”이라고 맹비난했다.

그러면서 민주사회주의가 승리하면 “여러분은 집과 아파트를 잃게 되고 더러움, 범죄, 죽음, 파괴, 굴욕 속에 놓이게 될 것”이라고 공포를 조장하면서 “나는 미국에서 공산주의를 완전히 물리칠 것”이라고 주장했다.

트럼프 대통령은 위스콘신 주지사 후보로 출마한 한국계 홍 후보에 대해서도 색깔론 공세를 펼쳤다. 그는 홍 후보의 이름을 직접 언급하지 않았지만 “위스콘신에서 한 공산주의자 여성이 추수감사절은 즉시 폐지해야 하고, 경찰은 오직 ‘백인 우월주의’를 수호하기 위해 존재한다고 주장한다”며 “이런 사람들은 위험하고 제정신이 아니다. 그들이 공직에 오르게 둬선 안 된다”고 주장했다.

홍 후보는 과거 추수감사절이 미국 원주민의 고통을 가린다고 비판한 바 있는데, 공화당에서는 이를 전통에 대한 공격으로 받아들이고 있다. 추수감사절은 메이플라워호를 타고 온 청교도 정착민들이 첫 수확을 한 후 원주민과 함께 축하 잔치를 벌인 데서 유래했다고 전해지지만, 미국 원주민들은 ‘추수감사절 신화’가 정착민들의 토지 강탈과 수탈의 역사를 가린다고 주장해 왔다.

트럼프 대통령과 공화당은 오는 11월 중간선거가 다가올수록 민주사회진영은 물론 민주당 전체를 싸잡아 색깔론 공세를 더욱 강화하는 전략을 취할 것으로 보인다. 트럼프 대통령은 지난 독립기념일 연설을 비롯해 공개 석상에 설 때마다 “공산주의로부터 나라를 지켜야 한다”는 메시지를 반복해서 강조하고 있다.

미 공영라디오(NPR)는 이란과의 전쟁으로 인한 유가 상승 등으로 트럼프 정권에 대한 지지율이 하락하고 있는 상황에서 트럼프 대통령이 지지층을 결집시키기 위해 ‘공산주의’ 프레임을 적극 활용할 것으로 보인다고 내다봤다.

그러나 전문가들은 민주사회주의를 공산주의와 연결시키는 것은 설득력이 없다고 지적한다. 공산주의는 사유재산을 허용하지 않지만, 민주사회주의는 자본주의에 대한 규제와 통제를 요구할뿐 사유재산을 부정하지 않는다.

뉴욕시립대 정치학 교수인 카를로 인베르니치 아체티는 “민주사회주의는 오히려 20세기 초 러시아의 폭력적인 볼셰비키 혁명에 대한 반작용으로 등장한 것으로, 이는 늘 민주주의 체제 안에서 작동해 왔다”고 ABC방송에 말했다.

그는 민주사회주의를 공산주의라 공격하는 것은 “냉전 시대의 고전적인 논리”라며 “노동자를 돕기 위한 행동이 공산주의이고 반미적이라는 주장은 민주사회주의가 오히려 공산주의와의 차별성에서 태동한 것이란 걸 간과하고 있는 것”이라고 지적했다.