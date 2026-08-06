창간 80주년 경향신문

춘천지역에 첫 ‘시립 장애아 전문 어린이집’ 문 연다

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

강원 춘천시는 오는 10일 시립 장애아 전문 어린이집을 개원한다고 6일 밝혔다.

춘천시는 이번 '시립 하나어린이집' 개원을 계기로 장애아 전문 공공 보육 서비스를 한층 강화하고 장애아동과 가족이 안심하고 아이를 맡길 수 있는 촘촘한 돌봄 체계를 지속해서 확대해 나갈 계획이다.

육동한 춘천시장은 "아이 한 명, 한 명에게 꼭 필요한 보육과 돌봄을 제공하는 것이 공공의 역할"이라며 "장애 영·유아들이 익숙한 지역사회 안에서 맞춤형 보육·치료를 받으며 안정적으로 성장할 수 있도록 각종 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

춘천지역에 첫 ‘시립 장애아 전문 어린이집’ 문 연다

입력 2026.08.06 11:29

  • 최승현 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가

“무장애 시설·전문 치료인력 갖춰”

춘천지역의 첫 시립 장애아 전문 어린이집인 ‘시립 하나어린이집’. 춘천시 제공

춘천지역의 첫 시립 장애아 전문 어린이집인 ‘시립 하나어린이집’. 춘천시 제공

강원 춘천시는 오는 10일 시립 장애아 전문 어린이집을 개원한다고 6일 밝혔다.

춘천지역에서 처음으로 문을 여는 시립 장애아 전문 어린이집인 ‘시립 하나어린이집’은 장애 영·유아의 보육 공백을 막고 안정적인 공공 보육 체계를 구축하기 위해 마련됐다.

‘시립 하나어린이집’은 교동 커뮤니티 돌봄센터 자리를 리모델링해 연면적 230㎡ 규모로 조성됐다.

정원 규모가 33명인 이곳은 내부 문턱을 없앤 무장애 공간과 외부 비상 대피 경사로를 비롯해 연령별 보육실, 전문 치료실, 실외 놀이터 등을 갖추고 있다.

춘천지역의 첫 시립 장애아 전문 어린이집인 ‘시립 하나어린이집’. 춘천시 제공

춘천지역의 첫 시립 장애아 전문 어린이집인 ‘시립 하나어린이집’. 춘천시 제공

특수교사와 언어치료사 등 전문 인력이 상주하며 언어·인지·감각통합 등 아동의 발달 단계에 맞춘 맞춤형 보육·치료 프로그램을 운영한다. 또 장애 영·유아가 안정적으로 성장할 수 있도록 보육과 치료를 함께 제공한다.

춘천시는 이번 ‘시립 하나어린이집’ 개원을 계기로 장애아 전문 공공 보육 서비스를 한층 강화하고 장애아동과 가족이 안심하고 아이를 맡길 수 있는 촘촘한 돌봄 체계를 지속해서 확대해 나갈 계획이다.

육동한 춘천시장은 “아이 한 명, 한 명에게 꼭 필요한 보육과 돌봄을 제공하는 것이 공공의 역할”이라며 “장애 영·유아들이 익숙한 지역사회 안에서 맞춤형 보육·치료를 받으며 안정적으로 성장할 수 있도록 각종 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

육 시장은 이어 “장애 아동과 가족이 안심하고 생활할 수 있는 보육환경을 만들어 아이 키우기 좋은 도시를 실현해 나가겠다”라고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글