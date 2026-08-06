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현직 경찰 음주사고 후 도주한 사건, 수사 과정서 ‘부적절 정황’···인접 경찰서가 ‘강제수사’ 나서

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본문 요약

대구에서 최근 현직 경찰관이 음주운전 교통사고를 내고 도주한 사건과 관련해 소속 부서와 사건을 담당한 경찰서 등을 압수하며 강제수사에 나섰다.

강제수사 장소는 사고를 낸 A경사의 소속 부서였던 곳과 A경사의 음주운전 교통사고 후 도주 사건을 수사해온 경찰서 등이다.

경찰은 해당 교통사고 조사 과정에서 부적절한 정황이 있었다는 점을 포착하고 강제수사에 나선 것으로 알려졌다.

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현직 경찰 음주사고 후 도주한 사건, 수사 과정서 ‘부적절 정황’···인접 경찰서가 ‘강제수사’ 나서

입력 2026.08.06 11:30

  • 백경열 기자

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대구경찰청사 전경. 대구청 제공

대구경찰청사 전경. 대구청 제공

대구에서 최근 현직 경찰관이 음주운전 교통사고를 내고 도주한 사건과 관련해 소속 부서와 사건을 담당한 경찰서 등을 압수하며 강제수사에 나섰다.

6일 대구경찰청에 따르면 대구 동부경찰서는 전날 대구경찰청 경비경호계와 수성경찰서 교통조사계, 수성경찰서 고산지구대 등 3곳을 압수수색했다. 강제수사 장소는 사고를 낸 A경사의 소속 부서였던 곳과 A경사의 음주운전 교통사고 후 도주 사건을 수사해온 경찰서 등이다.

경찰은 해당 교통사고 조사 과정에서 부적절한 정황이 있었다는 점을 포착하고 강제수사에 나선 것으로 알려졌다. 경찰은 교통사고 조사를 맡은 경찰서(수성서)가 아닌 인접 경찰서에서 수사에 나서게 됐다고 설명했다.

A경사는 지난달 9일 오후 9시30분쯤 술을 마신 뒤 아내 명의 차를 몰다 대구 수성구 만촌동 주택가에 주차된 차량을 들이받고 별다른 조치 없이 현장을 벗어난 혐의(도로교통법 위반)를 받고 있다.

당시 경찰은 뒤늦게 사고 사실을 파악한 피해 차량 주인의 신고를 받고 수사에 나섰다. 경찰은 주변 폐쇄회로(CC)TV 영상 등을 분석해 가해 차량 운전자를 특정했다.

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