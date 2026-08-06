9월부터 KTX·SRT 통합 운영…운임 평균 10% 인하·좌석 주 11만6000석 확대

한국철도공사(코레일)가 오는 9월 1일부터 KTX와 SRT를 통합 운영한다. 통합 운영으로 고속철도 공급을 늘리고 운임을 낮추는 한편, 그동안 이원화됐던 회원 혜택과 예매 서비스를 하나로 묶어 이용 편의를 높인다는 계획이다.

가장 큰 변화는 좌석 공급 확대다. 코레일은 분리 운영하던 고속철도 차량을 통합 운용해 KTX 운행을 늘리고, 하루 평균 1만6000석(주간 11만6000석)의 좌석을 추가 공급한다. 주중 운행 횟수는 379회에서 402회, 주말은 431회에서 457회로 늘어난다. 수서역에는 955석 규모의 대용량 KTX 편성을 투입하고, 서대전·구포역 경유 노선도 새로 운영해 수서축 좌석난과 수도권 남부 접근성을 개선한다.

이용객 부담도 줄어든다. KTX 운임은 기존보다 평균 10% 인하된다. 서울~부산은 5만9800원에서 5만4400원으로, 용산~광주송정은 4만6800원에서 4만2000원으로 각각 낮아진다. 그동안 SRT 이용객이 받을 수 없었던 혜택도 KTX 수준으로 확대된다. 수서역 출·도착 열차 이용 시에도 결제 금액의 5%를 마일리지로 적립 받을 수 있고, 일반 열차 환승 시 운임의 30% 할인도 적용된다.

또한 임산부·청소년·청년 할인과 온라인 특가, N카드 등 할인상품을 모든 고속열차에서 이용할 수 있으며, 자유석과 입석 운영도 확대된다. 승차권은 승차일 전후 7일, 출발 30분 전까지 수수료 없이 변경할 수 있고, 결제 후 10분 이내 환불 위약금 면제 혜택도 통합회원 전체에 적용된다. 열차 지연 배상 역시 기존보다 강화돼 90분 이상 지연 시 운임의 75%, 120분 이상 지연 시에는 전액을 보상한다.

예매 방식 역시 달라진다. 지난 3일부터 운영을 시작한 통합 앱 ‘코레일+’에서는 서울역과 수서역 출발 열차를 한 번에 조회하고 예매할 수 있다. 기존 코레일 회원은 자동으로 통합회원으로 전환되지만, 코레일과 SR에 모두 가입했거나 SR 회원은 별도의 회원 전환 절차를 거쳐야 한다.

한편 코레일은 통합 운영에 맞춰 차량과 시설 안전관리, 객실 청결 관리를 강화하는 한편 AI 기반 매크로 탐지 시스템을 활용해 부당한 승차권 선점을 막는 등 공정한 예매 환경 조성에도 나설 계획이다. 또 고속철도 통합을 기념해 8월 한 달간 간편결제와 제휴카드 이용 고객 약 9만7000명에게 총 2억원 규모의 포인트 적립과 캐시백 혜택을 제공한다.