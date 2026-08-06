에어컨만 켜놨더니 퀴퀴한 냄새가…디퓨저 없이 집안 공기 상쾌하게 만드는 법

기록적인 더위가 이어지면서 창문을 닫은 채 에어컨을 온종일 켜는 집이 많아졌다. 시원하긴 하지만 환기를 자주 못 하니 왠지 집 안 공기가 답답하고, 음식 냄새나 퀴퀴한 냄새가 오래 남는 것처럼 느껴진다.

많은 사람이 디퓨저나 향초로 냄새를 덮으려 하지만, 전문가들은 좋은 향을 더하는 것보다 냄새의 원인을 없애는 것이 먼저라고 조언한다. 향을 입히기보다 악취가 생기는 근원을 관리해야 집안 공기가 오래 쾌적해진다.

여름철 가장 먼저 점검해야 할 곳은 의외로 에어컨이다. 필터에 먼지와 습기가 쌓이면 곰팡이나 세균이 번식해 냄새가 날 수 있다. 특히 에어컨을 끌 때는 10~30분 정도 송풍(팬) 모드로 내부를 말리면 열교환기에 남은 습기를 줄이는 데 도움이 된다. 한국소비자원과 에어컨 제조사들도 냉방 시즌에는 필터를 2~4주에 한 번 정도 청소할 것을 권장한다.

집 안 냄새의 상당수는 배수구에서 시작된다. 특히 여름에는 음식물 찌꺼기와 기름때가 빠르게 부패하면서 냄새가 올라오기 쉽다. 청소 전문가들은 베이킹소다를 먼저 넣고, 뜨거운 물로 한 번 흘려보낸 뒤 식초를 사용하고 마지막에 다시 뜨거운 물로 마무리하는 방법을 추천한다. 베이킹소다와 식초를 처음부터 함께 섞는 것보다 효과적이다.

음식물 쓰레기를 바로 버려도 냄새가 남는 이유는 쓰레기통 자체에 있다. 봉투만 갈지 말고 뚜껑 안쪽과 내부를 중성세제로 닦아 완전히 말려야 한다. 냄새가 심하다면 바닥에 신문지나 키친타월을 한 장 깔아 수분을 흡수하도록 하는 것도 도움이 된다.

패브릭은 냄새를 쉽게 흡수한다. 커튼, 쿠션, 소파, 침구는 음식 냄새나 땀 냄새가 조금씩 배기 쉽다. 햇볕이 좋은 날 잠시라도 베란다에서 말리거나, 세탁 가능한 제품은 주기적으로 세탁하면 실내 공기가 한결 가벼워진다.

행주와 수세미는 늘 젖어 있어 세균이 증식하기 쉽다. 식품의약품안전처도 사용 후에는 물기를 충분히 짜서 완전히 말리고, 행주는 자주 삶거나 세탁할 것을 권장한다. 아무리 집을 청소해도 행주에서 냄새가 난다면 집 안 전체가 찝찝하게 느껴질 수 있다.

향을 내기 위한 목적이 아니라면 식물을 두는 것도 좋은 선택이다. NASA의 오래된 실내 공기 연구는 제한적인 실험 환경에서 진행된 것이지만, 식물은 습도 조절과 심리적 쾌적감을 높이는 데 도움을 줄 수 있다는 연구들이 있다. 산세베리아, 스파티필룸, 테이블야자처럼 관리가 쉬운 식물을 두면 공간이 한층 산뜻하게 느껴진다. 다만 식물이 실내 공기 오염물질을 획기적으로 제거한다고 기대하기보다는, 쾌적한 분위기를 만드는 요소로 활용하는 것이 적절하다.

강한 향 대신 냄새를 흡착하는 방법도 있다. 베이킹소다는 냉장고나 신발장, 음식물 쓰레기통 주변에서 냄새를 흡착하는 데 활용할 수 있다. 활성탄은 신발장이나 옷장처럼 밀폐된 공간의 탈취에 도움이 된다. 향을 더하는 것이 아니라 냄새 자체를 줄이는 방식이라 부담이 적다.

가장 쉬운 방법은 5분 청소다. 냄새는 먼지보다 유기물에서 생긴다. 싱크대에 남은 음식물, 식탁 아래 떨어진 부스러기, 반려동물 털, 젖은 수건처럼 작은 것들이 쌓여 냄새를 만든다. 하루 5분 만이라도 이런 곳을 정리하면 집 안 냄새를 예방하는 데 큰 도움이 된다.

전문가들은 집에서 좋은 냄새가 나는 비결은 비싼 디퓨저가 아니라 청결한 환경이라고 입을 모은다. 실제로 후각은 같은 향에 금방 익숙해지기 때문에 향을 계속 더하는 것보다 냄새가 나는 곳을 하나씩 제거하는 것이 훨씬 효과적이다.

환기를 자주 하기 어려운 여름이라면 에어컨 필터 청소, 배수구 관리, 쓰레기통 세척, 패브릭 세탁, 행주와 수세미 관리만 꾸준히 실천해도 집 안 공기는 눈에 띄게 달라질 수 있다.