휴가 사진 잘 나오는 사람의 공통점, ‘이 조합’이었다

올여름에는 비비드한 컬러와 편안한 실루엣, 다양한 상황에 활용할 수 있는 레이어드 아이템을 활용한 실용적인 휴가 스타일이 트렌드로 떠오르고 있다. 비치웨어 전문 브랜드 빌라봉과 함께 휴가철 스타일링을 제안한다.

리조트룩에서는 선명한 컬러를 활용한 셋업이 눈길을 끈다. 핑크 컬러의 테리 소재 크롭 탱크톱과 쇼츠 셋업은 여름 특유의 활기찬 분위기를 연출하는 동시에 부드러운 촉감과 뛰어난 흡수력으로 물놀이 후에도 부담 없이 착용할 수 있다. 여기에 그린 컬러 볼캡을 매치하면 강렬한 컬러 대비로 포인트를 주면서 자외선 차단까지 가능한 실용적인 스타일링을 완성할 수 있다.

여행지와 일상을 모두 아우르는 캐주얼룩도 인기다. 빈티지한 감성의 그래픽 티셔츠와 스트라이프 와이드 팬츠는 편안한 착용감과 통기성을 갖춰 장시간 이동이 많은 여행에 적합하다. 여유로운 실루엣은 자연스러운 휴양지 무드를 연출하며, 투톤 캡을 더하면 과하지 않은 캐주얼 스타일을 완성할 수 있다.

해변과 리조트를 오가는 일정에는 레이어드 스타일이 활용도를 높인다. 플라워 패턴 비키니 셋업 위에 스트라이프 니트 후디를 걸치면 강한 햇볕은 물론 실내외 온도 차에도 유연하게 대응할 수 있다. 가볍게 휴대할 수 있는 커버업은 해변에서 카페나 리조트로 이동할 때 유용하며, 카키 컬러 캡을 매치하면 전체적인 스타일에 안정감을 더할 수 있다.