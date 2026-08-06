신임 국립발레단장 겸 예술감독에 발레리나 김주원

국립발레단 단장 겸 예술감독에 김주원(49) 대한민국발레축제 예술감독 겸 대표가 임명됐다.

문화체육관광부는 6일 오전 김 신임 국립발레단 단장 겸 예술감독에게 임명장을 수여했다고 밝혔다. 단장 임기는 3년이다.

김주원 단장은 러시아 볼쇼이 발레학교를 졸업한 이후 국립발레단에 입단, 1998년부터 2012년까지 수석무용수로 활동하며 우리나라를 대표하는 발레리나로 활약했다.

2006년에는 세계적 권위의 무용상인 ‘브누아 드 라 당스’에서 최고 여성무용수상을 받으며 예술성과 기량을 인정받았다.

2012년 퇴단 이후에는 성신여자대학교 무용예술학과 부교수로 재직하며 후학을 양성했으며 다양한 창작 작품과 TV 예능을 통해 발레 대중화에 앞장서왔다. 2024년부터 대한민국발레축제 예술감독 겸 대표와 부산오페라하우스 발레단 예술감독을 맡으며 발레리나에서 예술행정가로 영역을 넓혔다.

1962년에 창단한 국립발레단은 우리나라를 대표하는 국립 발레단체다. 국립발레단 단장 자리는 지난 4월 12년간의 임기를 마친 강수진 전 단장이 퇴임한 이후 공석이었다.

최휘영 장관은 “김주원 신임 단장은 오랜 기간 국립발레단에서 수석무용수로 활동하며 우리나라 발레와 함께 성장해 온 예술인으로서, 현장경험과 교육, 예술행정의 전문성을 두루 갖춘 적임자”라며 “김 신임 단장의 취임을 계기로 국립발레단이 국민에게 더욱 사랑받는 국립예술단체로 자리매김하고, 발레의 저변 확대와 국제경쟁력 강화에 기여할 것으로 기대한다”고 밝혔다.