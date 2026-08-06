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신임 국립발레단장 겸 예술감독에 발레리나 김주원

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본문 요약

국립발레단 단장 겸 예술감독에 김주원 대한민국발레축제 예술감독 겸 대표가 임명됐다.

문화체육관광부는 6일 오전 김 신임 국립발레단 단장 겸 예술감독에게 임명장을 수여했다고 밝혔다.

김주원 단장은 러시아 볼쇼이 발레학교를 졸업한 이후 국립발레단에 입단, 1998년부터 2012년까지 수석무용수로 활동하며 우리나라를 대표하는 발레리나로 활약했다.

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신임 국립발레단장 겸 예술감독에 발레리나 김주원

입력 2026.08.06 11:37

  • 노정연 기자

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최휘영 문화체육관광부 장관이 6일 서울 종로구 국립현대미술관 서울관에서 신임 김주원 국립발레단장 겸 예술감독에게 임명장을 수여한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 문화체육관광부 제공

최휘영 문화체육관광부 장관이 6일 서울 종로구 국립현대미술관 서울관에서 신임 김주원 국립발레단장 겸 예술감독에게 임명장을 수여한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 문화체육관광부 제공

국립발레단 단장 겸 예술감독에 김주원(49) 대한민국발레축제 예술감독 겸 대표가 임명됐다.

문화체육관광부는 6일 오전 김 신임 국립발레단 단장 겸 예술감독에게 임명장을 수여했다고 밝혔다. 단장 임기는 3년이다.

김주원 단장은 러시아 볼쇼이 발레학교를 졸업한 이후 국립발레단에 입단, 1998년부터 2012년까지 수석무용수로 활동하며 우리나라를 대표하는 발레리나로 활약했다.

2006년에는 세계적 권위의 무용상인 ‘브누아 드 라 당스’에서 최고 여성무용수상을 받으며 예술성과 기량을 인정받았다.

발레리나 김주원. 경향신문 자료사진

발레리나 김주원. 경향신문 자료사진

2012년 퇴단 이후에는 성신여자대학교 무용예술학과 부교수로 재직하며 후학을 양성했으며 다양한 창작 작품과 TV 예능을 통해 발레 대중화에 앞장서왔다. 2024년부터 대한민국발레축제 예술감독 겸 대표와 부산오페라하우스 발레단 예술감독을 맡으며 발레리나에서 예술행정가로 영역을 넓혔다.

1962년에 창단한 국립발레단은 우리나라를 대표하는 국립 발레단체다. 국립발레단 단장 자리는 지난 4월 12년간의 임기를 마친 강수진 전 단장이 퇴임한 이후 공석이었다.

최휘영 장관은 “김주원 신임 단장은 오랜 기간 국립발레단에서 수석무용수로 활동하며 우리나라 발레와 함께 성장해 온 예술인으로서, 현장경험과 교육, 예술행정의 전문성을 두루 갖춘 적임자”라며 “김 신임 단장의 취임을 계기로 국립발레단이 국민에게 더욱 사랑받는 국립예술단체로 자리매김하고, 발레의 저변 확대와 국제경쟁력 강화에 기여할 것으로 기대한다”고 밝혔다.

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