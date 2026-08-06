디저트도 ‘예술’의 시대…피에르 에르메 파리, 국내 첫 카페형 플래그십 열어

프랑스 하이엔드 파티세리 ‘피에르 에르메 파리(Pierre Hermé Paris)’가 7일 서울 여의도 63빌딩에 국내 첫 카페형 플래그십 스토어를 연다.

글로벌 럭셔리 디저트 브랜드들이 제품 판매를 넘어 예술과 전시, 라이프스타일을 결합한 ‘경험형 공간’을 확대하는 가운데, 피에르 에르메 파리도 국내 첫 카페형 플래그십을 통해 브랜드 경험을 강화하며 한국 시장 공략에 나선다는 계획이다.

피에르 에르메 파리는 창의적인 풍미의 조합과 장인정신으로 프랑스 하이엔드 디저트 문화를 대표하는 브랜드다. 설립자인 피에르 에르메는 장미와 리치, 라즈베리를 조합한 시그니처 마카롱 ‘이스파한’을 비롯해 독창적인 디저트를 선보이며 ‘파티세리계의 피카소’, ‘마카롱의 황제’라는 평가를 받아왔다.

국내에서는 호텔아이파크가 지난해 피에르 에르메 파리와 독점 도입 계약을 체결한 뒤 파크 하얏트 서울과 안다즈 서울 강남 등 5성급 호텔, 백화점 팝업스토어와 상설 매장을 통해 브랜드를 선보여 왔다. 이번 63빌딩점은 국내 첫 카페형 플래그십으로, 브랜드 철학과 라이프스타일을 함께 경험할 수 있는 공간으로 조성됐다.

매장은 여의도 63빌딩 지하 1층 ‘퐁피두센터 한화’와 같은 층에 들어선다. 프랑스 현대미술과 미식을 하나의 동선으로 연결한 것이 특징이다. 내부는 황동과 월넛, 트래버틴 등 소재를 활용해 파리 본점의 분위기를 구현했으며, 중앙 원형 카운터를 중심으로 쇼케이스와 좌석, 컬렉션 전시 공간을 배치했다.

지난 5일 열린 프라이빗 프리뷰 행사에서 저스틴 그라이요 피에르 에르메 파리 인터내셔널 프랜차이즈 운영 총괄은 “피에르 에르메 파리의 모든 창작은 단순히 디저트를 만드는 것이 아니라 오래도록 기억될 순간을 설계하는 데 있다”며 “이번 플래그십은 파티세리의 예술성과 프랑스의 ‘아르 드 비브르’, 현대적인 감성이 조화를 이루는 미식 공간”이라고 말했다.

또한 장구현 한국 총괄 페이스트리 셰프는 모가도르 마카롱, 인피니망 바닐라 타르트, 플레지르 수크레, 이스파한 마들렌 등을 선보이며 브랜드의 핵심 철학인 ‘맛의 건축’을 소개했다. 서로 다른 재료를 과감하게 조합하는 시그니처 컬렉션과 하나의 재료를 깊이 탐구하는 ‘인피니망’ 컬렉션을 비교하며 브랜드의 창작 방식을 설명했다.

63빌딩 플래그십에서는 마카롱과 타르트, 에클레어, 밀푀유, 초콜릿, 사블레 등 대표 디저트와 커피·티를 판매한다. 국내에서는 처음으로 ‘인피니망 바닐라’, ‘인피니망 쇼콜라’, ‘얼팀’ 등 브랜드의 대표 풍미를 활용한 소프트 아이스크림도 선보인다.

피에르 에르메는 “창조는 우리가 하는 모든 일의 중심”이라며 “예술과 미각이 같은 강렬함으로 공명하는 공간에서 방문객들에게 오래도록 기억될 순간을 선사하고 싶다”고 말했다.