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본문 요약

장기요양보험을 이용하는 노인 10명 가운데 7명은 건강이 악화되더라도 요양시설 대신 현재 살고 있는 집에서 계속 생활하기를 원하는 것으로 나타났다.

시설급여 수급자의 입소 전 독거 비율은 59.3%로 2022년보다 22.0%포인트 급증했다.

장기요양 수급자뿐 아니라 노인 전체의 독거가구 증가 추세가 시설 입소자에게도 반영된 것으로 복지부는 분석했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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장기요양 노인 10명 중 7명 “아파도 살던 집에서 살겠다”

입력 2026.08.06 12:00

  • 이혜인 기자

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장기요양보험을 이용하는 노인 10명 가운데 7명은 건강이 악화되더라도 요양시설 대신 현재 살고 있는 집에서 계속 생활하기를 원하는 것으로 나타났다.사진·픽사베이

장기요양보험을 이용하는 노인 10명 가운데 7명은 건강이 악화되더라도 요양시설 대신 현재 살고 있는 집에서 계속 생활하기를 원하는 것으로 나타났다.사진·픽사베이

장기요양보험을 이용하는 노인 10명 가운데 7명은 건강이 악화되더라도 요양시설 대신 현재 살고 있는 집에서 계속 생활하기를 원하는 것으로 나타났다.

보건복지부는 장기요양 수급자 4500명과 가족, 장기요양기관 및 요원 등을 대상으로 실시한 ‘2025년 장기요양실태조사’ 결과를 7일 발표했다.

조사 결과 재가급여 수급자의 69.4%는 건강이 악화돼도 현재 집에서 계속 거주하기를 희망한다고 답했다. 이는 2022년(49.8%)보다 19.6%포인트 증가한 수치다. 반면 요양시설 입소를 희망한다는 응답은 같은 기간 28.7%에서 17.6%로 감소했다. 재가급여 수급자 가족 중 건강이 악화돼도 집에서 계속 돌보겠다는 응답도 43.5%로 2022년보다 14.0%포인트 늘었다. 복지부는 지역사회에서 계속 생활하려는 욕구가 크게 높아진 것으로 분석했다.

장기요양 수급자의 고령화도 뚜렷했다. 전체 수급자 가운데 85세 이상 비율은 47.3%로 2022년(44.2%)보다 3.1%포인트 증가했다. 재가급여 수급자의 독거가구 비율도 43.6%로 같은 기간 3.4%포인트 늘었다.

시설급여 수급자의 입소 전 독거 비율은 59.3%로 2022년보다 22.0%포인트 급증했다. 장기요양 수급자뿐 아니라 노인 전체의 독거가구 증가 추세가 시설 입소자에게도 반영된 것으로 복지부는 분석했다.

재가급여 수급자의 건강 악화 시 희망 거주지 유형. 보건복지부 제공·chatGPT 재구성

재가급여 수급자의 건강 악화 시 희망 거주지 유형. 보건복지부 제공·chatGPT 재구성

수급자의 건강 상태를 보면 평균 3.3개의 만성질환을 앓고 있었다. 주요 질환은 고혈압(65.0%), 치매(51.2%), 당뇨병(35.4%), 고지혈증(27.3%) 순이었다.

수급자 가족의 만족도 조사 결과, 전체의 84.6%가 제도에 만족한다고 답했다. 신체적·정서적·경제적 부담이 줄었다는 응답도 모두 70%를 넘었다. 다만 절반이 넘는 51.6%는 여전히 돌봄 부담을 느낀다고 답했다.

돌봄을 담당하는 장기요양요원의 고령화는 심화되고 있었다. 전체 요원의 63.4%가 60세 이상이었으며, 재가급여 종사자의 70세 이상 비율은 20.2%로 시설급여 종사자(6.7%)보다 약 3배 높았다.

장기요양요원은 처우 개선 과제로 임금 수준 향상(62.2%)을 가장 많이 꼽았다. 이어 법정수당과 휴게·근로시간 보장(17.1%), 기관 간 종사자 임금 격차 축소(11.4%) 등이 필요하다고 응답했다.

장기요양기관의 80.6%는 재가기관이었으며 시설급여 기관은 19.4%였다. 운영상 어려움으로는 이용자 모집(74.1%), 기관 평가(70.4%), 인력 채용(67.2%), 재정 운영(58.4%) 등이 꼽혔다. 이용자 모집이 어려운 이유로는 장기요양기관 간 과잉 경쟁(46.8%)이 가장 많았다.

복지부는 이번 조사 결과를 바탕으로 장기요양기관 서비스 질 향상을 유도할 수 있도록 평가 지표를 강화하겠다고 밝혔다.

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