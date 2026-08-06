궁지 몰린 인판티노, 내부 신임은 확인…FIFA “전폭 지지” 공식 발표

잔니 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장(56)이 월드컵 상업권 지분 매각 계획 무산으로 최대 위기를 맞았지만, FIFA 경영진으로부터 공식적인 지지를 재확인받았다.

FIFA는 6일 모로코 라바트에서 열린 경영진 회의 뒤 성명을 내고 “마티아스 그라프스트룀 사무총장과 경영진은 인판티노 회장에 대한 전폭적인 지지를 확인했다”고 밝혔다.

이번 회의는 인판티노 회장이 월드컵과 주요 대회 상업 사업을 별도 법인인 ‘FIFA 포워드 엔터프라이즈(FFE)’로 분리한 뒤 외부 민간 투자자에게 지분을 매각하려던 계획을 철회한 이후 처음 열린 공식 회의다. 해당 계획은 FIFA 이사회와 회원국 축구협회에 충분한 설명 없이 추진됐다는 비판을 받으며 전 세계 축구계의 반발을 불러왔다. 인판티노 회장도 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “경영진이 나와 그라프스트룀 사무총장에 대한 전적인 지지를 확인했다”며 “FIFA의 명성과 조직의 신뢰성을 훼손하는 어떠한 공격도 용납하지 않을 것이며 필요한 모든 조치를 취하기로 했다”고 밝혔다.

회의에는 그라프스트룀 사무총장을 비롯해 엘칸 마마도프 회원협회 담당 최고책임자, 에밀리오 가르시아 실베로 법무책임자, 토마스 페예르 재무책임자, 대니얼 오툴 비서실장 등 FIFA 주요 경영진이 참석했다. FIFA는 성명을 통해 “FFE 추진 과정에서 실수가 있었음을 인정했다”며 “이사회와 211개 회원협회가 논의 과정에서 배제됐다고 느끼지 않도록 절차를 진행했어야 했고, 언론 보도 이후 대응 과정에서도 오류가 있었다”고 밝혔다.

또 FIFA 이사회와 211개 회원협회에 별도로 사과했으며, 같은 일이 재발하지 않도록 절차를 전면 재검토하겠다고 설명했다. 관련 검토 결과는 차기 FIFA 이사회에서 보고될 예정이다.

다만 인판티노 회장을 둘러싼 외부 압박은 계속되고 있다.

마크 카니 캐나다 총리는 이날 인판티노 회장의 FFE 추진을 “치명적인 지배구조 실패”라고 규정하며 “더 이상 신뢰하지 않는다”고 밝혔다. 알리 빈 알 후세인 요르단축구협회장은 성명을 통해 FIFA가 회원국들을 상대로 “사실상 협박을 했다”고 비판했고, 유럽축구연맹(UEFA)은 이미 인판티노 회장의 퇴진을 공개적으로 요구했다.

웨일스축구협회가 가장 먼저 차기 FIFA 회장 선거 지지를 철회한 데 이어 잉글랜드축구협회도 재선 지지 철회 절차에 들어간 것으로 알려졌다. 아시아축구연맹(AFC)과 북중미카리브축구연맹(CONCACAF)은 퇴진 요구에는 선을 그었지만 인판티노 회장에게 이번 사태에 대한 명확한 설명을 요구하고 있다.

차기 FIFA 회장 선거는 내년 3월 열릴 예정이며, 인판티노 회장에 맞설 후보는 오는 11월 18일까지 최소 1명 이상 등록해야 한다.