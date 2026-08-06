돈 있어야 축구?…월드컵 부진 후 유소년 시스템 바꾸는 미국

미국축구협회(USSF)가 2026 북중미월드컵 실패를 계기로 유소년 축구 시스템 전면 개편에 나선다. 비싼 참가비와 과도한 원정 경기, 복잡하게 분리된 리그 구조를 손질해 누구나 저렴한 비용으로 축구를 시작하고 성장할 수 있는 환경을 만들겠다는 구상이다.

댄 헬프리치 미국축구협회 최고운영책임자(COO)는 최근 디애슬레틱과 인터뷰에서 “기존 시스템을 조금 더 저렴하게 만드는 것이 아니라 완전히 새로운 시스템을 구축하는 것이 목표”라며 “협회의 미래를 결정할 가장 중요한 프로젝트”라고 밝혔다.

이번 개혁 논의는 미국 남자축구대표팀이 2026 북중미월드컵에서 기대 이하의 성적을 거두기 전부터 추진돼 왔다. 미국의 최종 성적은 3승 2패, 16강이다. 미국축구협회가 유소년 시스템 개혁을 추진하는 것은 단순히 월드컵 성적이 나빴기 때문이라기보다, 개최국 이점을 안고도 우승 경쟁력을 보여주지 못했고, 세계 정상급 선수 배출 시스템 자체에 구조적 한계가 있다고 판단했기 때문이라는 점이 핵심이다. 여기에 미국 축구의 고질적인 문제로 지적돼 온 ‘페이 투 플레이(Pay to Play)’ 구조가 다시 도마에 오르면서 개혁 필요성이 더욱 커졌다.

미국축구협회는 개혁의 핵심 과제로 ▲비용(Cost) ▲리그 통합(Alignment) ▲지도자(Coaching) ▲시설 및 인프라(Space·Infrastructure) 등 네 가지를 제시했다.

가장 먼저 손볼 부분은 분산된 리그 구조다. 현재 미국에는 다양한 유소년 리그와 운영 단체가 서로 경쟁하며 독립적으로 운영되고 있다. 같은 지역 팀끼리도 소속 리그가 다르면 경기를 치르지 않는 경우가 많아 선수들은 먼 지역까지 이동해야 한다. 이에 따라 미국축구협회는 프로리그와 지역 축구협회, 유소년 단체 등을 한자리에 모아 새로운 운영 체계 마련을 논의하고 있다. 향후 11~15세 연령대는 지역 중심의 리그를 확대하고 전국 단위 이동을 줄여 원정 비용을 낮춘다는 구상이다.

재능 있는 선수들에게는 소속 리그와 관계없이 무료로 수준 높은 훈련을 받을 수 있는 프로그램도 마련한다. MLS 아카데미 소속 여부와 상관없이 우수 선수를 선발해 정기적으로 훈련시키는 방식이다. 선수 관리 체계도 바뀐다. 협회는 선수마다 하나의 고유 등록번호를 부여해 어느 리그에서 뛰든 경기 영상과 기록, 스카우트 평가를 통합 관리하는 전국 단위 선수 데이터베이스를 구축할 계획이다.

비용 부담을 줄이기 위한 재원도 다양화한다. 미국축구협회는 연간 3억 달러(약 4300억원) 이상의 수입을 바탕으로 자체 투자에 나서는 한편, 기업 후원과 기부, 지방정부 지원도 적극 유치할 방침이다. JT 뱃슨 미국축구협회 최고경영자(CEO)는 “정부와 프로구단, 기업 파트너 모두가 투자에 참여해야 한다”고 말했다. 헬프리치 COO는 “학교는 이미 누구나 접근할 수 있는 공간이지만 축구 프로그램은 지역마다 편차가 크다”며 “축구를 학교 체육 안으로 끌어들이는 것이 가장 효과적인 접근성 확대 방안”이라고 설명했다.

지도자 부족 문제도 해결 과제로 꼽았다. 현재는 우수 지도자들이 상대적으로 보수가 높은 연령대로 이동하면서 어린 선수들을 지도할 코치가 부족한 실정이다. 협회는 대학 선수들이 졸업 후 지도자로 진출할 수 있도록 지도자 자격 취득과 취업 연계 프로그램을 확대하는 방안도 검토하고 있다. 헬프리치 COO는 “과거에도 개혁안은 있었지만 실행되지 못했다”며 “이번에는 더 많은 이해관계자가 함께 참여하고 있는 만큼 실행력으로 평가받겠다”고 말했다.