“‘정체성’ 아닌 ‘성행위’로 성소수자 묘사하는 ‘혐오 수어’ 개정하라”

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본문 요약

농인 성소수자 등이 국립국어원이 운영하는 한국수어사전에서 성소수자를 혐오하는 표현을 삭제하고 대안 수어를 등재할 것을 요구했다.

이들은 한국수어사전 속 성소수자 관련 수어가 혐오와 비하 표현을 담고 있다고 주장했다.

한국수어사전상 게이와 레즈비언은 성행위로 표현된다.

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한국농인LGBT+ 활동가들이 4일 서울 강서구 국립국어원 앞에서 ‘혐오수어 없는 한국수어’를 요구하는 기자회견을 열고 있다. 이들은 농인성소수자·연대시민 1073명과 57개 시민사회단체의 연서명을 국립국어원에 제출했다. 강윤중 선임기자

“‘정체성’ 아닌 ‘성행위’로 성소수자 묘사하는 ‘혐오 수어’ 개정하라”

입력 2026.08.06 13:50

  • 플랫팀 기자

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농인 성소수자 등이 국립국어원이 운영하는 한국수어사전에서 성소수자를 혐오하는 표현을 삭제하고 대안 수어를 등재할 것을 요구했다.

한국농인LGBT+와 무지개행동 등 인권단체는 4일 오전 10시 서울 강서구 국립국어원 후문 앞에서 기자회견을 열고, 성소수자 혐오 수어 삭제와 당사자가 개발한 대안 수어 등재를 요구하는 내용의 연서명을 국립국어원에 전달했다고 밝혔다. 연서명에는 시민 1073명과 57개 단체가 참여했다. 기자회견은 음성과 수어가 동시에 제공됐다.

한국농인LGBT+ 활동가들이 4일 서울 강서구 국립국어원 앞에서 ‘혐오수어 없는 한국수어’를 요구하는 기자회견을 열고 있다. 이들은 농인성소수자·연대시민 1073명과 57개 시민사회단체의 연서명을 국립국어원에 제출했다. 강윤중 선임기자

한국농인LGBT+ 활동가들이 4일 서울 강서구 국립국어원 앞에서 ‘혐오수어 없는 한국수어’를 요구하는 기자회견을 열고 있다. 이들은 농인성소수자·연대시민 1073명과 57개 시민사회단체의 연서명을 국립국어원에 제출했다. 강윤중 선임기자

이들은 한국수어사전 속 성소수자 관련 수어가 혐오와 비하 표현을 담고 있다고 주장했다. 한국수어사전상 게이와 레즈비언은 성행위로 표현된다. 결혼은 남성을 뜻하는 엄지와 여성을 뜻하는 소지를 붙이는 동작으로 표현된다.

한국농인LGBT+는 언어학자 자문 등을 거쳐 2021년 대안 수어를 37종을 제작했다. 대안 수어에서 게이와 레즈비언은 기존 수어의 남성과 여성을 활용해 가슴에서 앞으로 손을 뻗어 나가는 동작으로 바꿨다. 결혼은 성별 구분을 없애고 축복의 아치를 그리는 동작으로 표현한다.

이들은 국립국어원이 ‘농인 사이에서 널리 쓰이지 않는다’는 이유로 대안수어 등재를 미뤄왔다고 주장했다. 우지양 한국농인LGBT+ 상임활동가는 “대안 수어를 모두가 쓰기 때문에 등재하는 것이 아니라, 국가 기관이 사전에 먼저 등재함으로써 대안 수어를 농사회에 널리 알려야 한다”고 말했다. 이들은 “네덜란드는 농인 성소수자가 개발한 16개의 대안수어를 정부 공인 수어사전에 등재한 사례가 있다”고 했다.

[커버스토리]농인성소수자들, 혐오 지우고 자긍심 담은 새 수어를 짓다

한국농인LGBT+ 활동가들이 4일 서울 강서구 국립국어원 앞에서 ‘혐오수어 없는 한국수어’를 요구하는 기자회견을 열고 있다. 이들은 농인성소수자·연대시민 1073명과 57개 시민사회단체의 연서명을 국립국어원에 제출했다. 강윤중 선임기자

한국농인LGBT+ 활동가들이 4일 서울 강서구 국립국어원 앞에서 ‘혐오수어 없는 한국수어’를 요구하는 기자회견을 열고 있다. 이들은 농인성소수자·연대시민 1073명과 57개 시민사회단체의 연서명을 국립국어원에 제출했다. 강윤중 선임기자

김지연 농예술단체 누비스 대표는 “당사자로 비칠까 두려운 ‘아웃팅’의 위험 속에서 실용례 증거를 가져오라는 건 어불성설”이라며 “수어는 문자 언어와 달리 영상으로 촬영해 남기지 않는 이상 수집하기가 어렵다”고 주장했다. 자신을 고등학교 국어 교사라고 밝힌 시민의 메시지도 대독됐다. 그는 “국립국어원이 외래어를 다듬는 중요한 역할을 하고 있다”며 “그럼에도 혐오와 차별이 담긴 말을 다듬는 일이 우선이어야 한다”고 했다.

국립국어원 관계자는 “(혐오 수어) 관련해서 연구를 상반기에 추진했고, 하반기에 농인 당사자들의 의견을 수렴할 예정”이라며 “사전은 인위적으로 만드는 것이 아니라 실제 존재하는 언어를 기록하는 방식”이라고 말했다. 국립국어원은 이날 전달받은 연서명 등도 검토할 예정이라고 밝혔다.

▼ 박민규 기자 mingyu01@khan.kr

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