최근 5년 새 임금불평등 다시 커졌다…최저임금 둔화·비정규직 증가 영향

한국의 임금불평등이 2010년대 완화세를 보이다가 2020년대 들어 다시 심화됐으며, 이는 최저임금 인상률이 둔화하고 비정규직이 늘어났기 때문이라는 연구 결과가 나왔다.

6일 김수현 한국고용정보원 연구원이 최근 한국산업노동학회에 게재한 연구 논문 ‘2020년 전후 국내 노동시장의 시간당 임금 불평등 추세 전환 분석’ 연구 논문을 보면, 한국의 시간당 임금불평등은 2010년부터 전반적으로 완화됐으나, 2020년을 전후해 완화세가 둔화하고 심화하는 양상으로 추세가 전환됐다.

김 연구원이 고용노동부의 고용형태별 근로실태조사를 분석한 결과, 고임금 노동자와 저임금 노동자의 시간당 임금 격차는 2010년 5.517배에서 2020년 3.485배까지 줄었다가, 2024년에는 3.619배로 다시 확대됐다.

고임금 노동자와 중위임금 노동자의 임금 격차는 2020년 이후에도 완만하게 줄어드는 양상을 보인 반면, 중위임금 노동자와 저임금 노동자의 임금 격차는 격차는 2020년 이후 다시 확대됐다. 김 연구원은 “2020년 이후 임금불평등 추세 전환의 핵심은 저임금 노동자의 상대적 임금 하락에 있다”고 분석했다.

김 연구원은 저임금 노동자의 임금 하락 이유로 최저임금 인상률 둔화를 꼽았다. 시간당 최저임금 인상률은 2010년부터 2020년까지 연평균 7.7% 오른 반면, 2020년부터 2024년까지는 연평균 3.5%로 인상 폭이 크게 줄었다. 전날 노동부가 확정 고시한 내년도 최저임금은 시간당 1만320원으로 올해보다 3.7% 인상된 금액이다.

김 연구원은 “2020년 이전까지 최저임금은 저임금 노동자의 상대적 임금을 끌어올려 임금 분포 하단을 압축했으나, 2020년 이후 인상률이 둔화하며 그런 기능이 약화됐다”고 분석했다. 임금불평등이 심했던 2000년대 중반의 경우 일자리 양극화와 고숙련 노동 수요 증가가 주요 원인이었다면, 2020년 이후에는 저임금 노동자의 상대적 임금 하락이 주요 원인으로 최저임금을 비롯한 제도·정책적 요인이 영향을 미쳤을 가능성이 높다는 점도 짚었다.

일자리 양극화와 인구 고령화, 고학력화, 비정규직 증가도 임금불평등을 심화시킨 요인이었다. 특히 김 연구원은 “비정규직 비중 증가가 2010년대와 2020년대 모두 임금불평등을 심화시켰으며, 2020년 이후에는 비정규직 비중의 상승폭이 커지면서 그 영향이 한층 강해졌다”면서 “비정규직 노동자의 고용 안정과 처우 개선을 위한 정책이 함께 마련되어야 한다”고 제언했다.