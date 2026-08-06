“나무 그늘만 있어도 살만하죠” 91만㎡ 도심 정원, 폭염 피난처 역할했다

서울시 ‘도심정원’ 프로젝트 3년 도로변, 골목, 교통섬 등 공간에 ‘정원’ 만들어 도심정원의 45%는 인공포장 걷어내고 조성 오세훈 “앞으론 보행그늘권까지 챙길 것”

서울에 이틀째 폭염중대경보가 내려진 지난 5일 오후 2시쯤 서울시청 앞 도심정원에 시민 3~4명이 나무그늘 벤치에 앉아 있었다. 박모씨(53)는 “지하철역에서 나오자마자 너무 더워 잠깐 앉았다”며 “여기는 그늘이 져서 덜 더운 것 같다”고 말했다. 박씨는 따가운 햇볕을 피하고자 그늘이 진 식물 터널 밑으로 발길을 옮겼다.

나무그늘 벤치에 앉아 서울광장을 바라보던 직장인 최모씨(28)도 “사람들이 앉아있는 걸 보고 따라 앉았는데 여긴 그늘이 져서인지 그렇게 덥다는 생각이 안 든다”고 말했다.

이날 서울의 한낮 최고기온은 39.2도를 기록했다. 시설관리자가 햇볕이 내리쬐는 서울광장 바닥에 물을 뿌려 열을 식히고 있었지만, 온도계로 측정한 바닥 온도는 금세 36도까지 올라갔다. 반면 서울광장 바로 옆 나무 벤치 아래는 34도를 가리켰다.

전국적으로 기록적인 더위가 이어지면서 도심 곳곳에 조성된 녹지가 서울 시민들의 폭염 피난처 역할을 하고 있다. 서울시는 대규모 녹지확보가 어려운 도심 특성을 고려해 2023년부터 도로변이나 골목길, 교통섬, 가로수 아래, 옥상 등 자투리 공간을 정원으로 바꾸는 ‘정원도시 서울’사업을 추진 중이다. 2024년부터 올해까지 조성된 도심 정원만 서울 전역 1315곳으로 면적은 91만㎡에 달한다.

서울시 관계자는 6일 “전체 도심정원의 45%(41만㎡)는 시멘트와 아스팔트 등 인공포장을 걷어낸 뒤 조성하거나 방치된 공간을 녹지로 바꾼 것”이라고 말했다. 인공포장을 걷어낸 곳에는 다양한 나무와 꽃, 풀 등을 심었다. 이렇게 하면 햇볕에 쉽게 달아오르는 불투수면(빗물이 땅속으로 스며들지 못하게 막는 포장면)을 줄일 수 있다.

건물 상부층 등에 조성한 녹지공간 역시 도심의 열을 낮추고 있다. 서울시가 옥상녹화작업을 완료한 67개 건물의 녹화 후 표면온도를 조사한 결과 평균 31.1도로, 인근 비녹화 건물 평균 표면온도(33.5도)보다 2.4도 낮았다. 전체 건물 가운데 가장 큰 온도 편차를 보인 곳은 동대문구 동부시립병원으로, 옥상 녹화작업 후 측정한 표면온도는 34.2도였다. 반면 바로 옆 비녹화 구역은 43.1도를 기록하면서 9도 가까운 차이를 보였다.

서울시는 정원도시 사업을 계속 이어가는 동시에 ‘보행 그늘권’ 확보도 강화한다는 계획이다. 정원과 가로수, 생활권 녹지를 확충해 시민들 이동 동선에 자연스럽게 그늘이 이어지게 하겠다는 것이다. 최근 해외 연구에서도 도시 녹지 총량뿐 아니라 시민들이 실제 걷는 공간의 그늘 확보가 폭염 노출을 줄이는 중요한 요소로 제시되고 있다.

오세훈 서울시장은 “정원도시 서울의 다음 단계는 시민이 집을 나서는 순간부터 목적지에 도착할 때까지 일상에서 녹지와 그늘을 누릴 수 있도록 하는 ‘보행그늘권’을 구현하는 것”이라며 “작은 정원과 가로수, 도심 녹지축을 촘촘히 연결해 폭염에 강하고 시민이 체감할 수 있는 녹색도시를 만들겠다”고 말했다.