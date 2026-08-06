미·이란 합의 무르익자···네타냐후 “이란, 핵무기 개발 선언”

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 5일(현지시간) 이란 군 수뇌부의 핵무기 개발 의사가 확인됐다며 독자적인 군사 행동에 나설 수 있다고 예고했다. 출처가 확인되지 않은 정보로 이스라엘 내에서도 진실 공방이 벌어지는 가운데, 일각에서는 최근 진전을 보이는 미·이란 대화에 균열을 일으키려는 이스라엘의 의도가 반영된 것이라는 해석이 나온다.

네타냐후 총리는 이날 예루살렘에서 열린 행사에 참석해 이같이 발언했다고 이스라엘 와이넷이 보도했다. 네타냐후 총리는 “아흐마드 바히디 이란 이슬람혁명수비대(IRGC) 총사령관이 ‘핵무기 개발을 계속하겠다’는 의사를 명확히 밝혔다”며 “이스라엘 총리로서 이란의 핵무기 보유를 계속 막을 것”이라고 했다. 이어 네타냐후 총리는 “이스라엘 존립은 협상 대상이 아니다”라며 “(미국과) 합의가 있든 없든, 안보와 미래를 지키기 위해 필요한 모든 조치를 할 것”이라고 덧붙였다.

네타냐후 총리 발언에 앞서 이스라엘 채널14는 바히디 사령관이 “미국과 이스라엘이 핵무기를 보유하는 한, 우리는 국가 안보를 위해 핵무기 개발을 계속할 것”이라 발언했다고 전하면서 “이란 지도부가 핵무기 개발을 직접 인정한 첫 번째 사례”라고 주장했다. 미 폭스뉴스도 “이란이 호르무즈 해협 협상을 핵 합의를 미루는 수단으로 이용한다는 우려가 커졌다”고 보도했다. 마이크 왈츠 주유엔 미국대사는 엑스에서 “(이란이) 수년간 명백했던 사실을 드디어 인정했다”며 채널14 기사를 공유했다.

바히디 사령관의 발언은 진위가 확인되지 않았다. 채널14는 구체적인 발언 장소나 시간을 언급하지 않았다. 이날 바히디 사령관이 낸 성명이나 공식 입장은 물론, 이란 언론의 보도도 없었다. 와이넷은 “이란이 실제로 그러한 명시적인 위협 발언을 했는지는 불분명하다”며 “불과 한 달 전에 네타냐후 총리가 ‘이란이 핵무기를 갖고 있다’는 놀라운 주장을 했다는 점을 기억할 필요가 있다”고 평가했다.

이란은 그간 대외적으로는 핵무기 개발 의도를 부인해왔다. 아야톨라 알리 하메네이 전 이란 최고지도자는 2003년 핵무기를 포함한 모든 형태의 대량살상무기(WMD) 생산·사용을 금지하는 파트와(종교적 가르침)를 천명했다. 만약 바히디 사령관의 발언이 사실이라면 이는 미·이란 전쟁 이후 이란 내 강경파의 대외 안보 전략이 전면 수정된 것으로 볼 수 있다.

네타냐후 총리의 발언은 호르무즈 해협 개방을 둘러싼 미·이란 간 대화가 급물살을 타는 가운데 돌출했다. 이를 두고 일각에서는 협상 판에 균열을 일으키려는 의도가 깔린 것 아니냐는 지적이 나온다. 중동 전문 매체 암와즈미디어의 모하마드 알리 샤바니 편집장은 엑스에서 “그간 어떤 이란 지도부도 그런 주장을 한 적이 없었기에 사실이라면 엄청난 뉴스”라면서도 “발언의 출처는 이스라엘밖에 없다. 흥미롭게도 이 발언은 호르무즈 해협 협상이 임박한 시점에 등장했다”고 지적했다. 니콜 그라예프스키 파리정치대학 교수는 “바히디 사령관은 이런 발언을 한 적이 없다. 해당 보도는 삭제되거나 수정돼야 한다”고 말했다.