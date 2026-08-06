신세계 강남점 델리 전문관, 첫돌 맞이 미식 축제 연다

“리뉴얼 완성 1년, 누적 1000만명이 찾은 곳은?”

신세계백화점 강남점 식품관이 리뉴얼 완성 1년 만에 누적 구매 고객 1000만명을 돌파했다.

6일 신세계백화점에 따르면 강남점은 스위트파크, 하우스오브신세계, 신세계마켓을 잇달아 선보인 데 이어 지난해 8월 델리 전문관을 끝으로 대규모 식품관 리뉴얼을 마무리했다.

신세계 강남점이 국내 대표 미식 공간으로 자리매김한 데는 차별화된 미식 콘텐츠가 한몫했다. 특히 델리 전문관의 경우 기존 김밥·꼬치·초밥·튀김 등 간편식을 판매하던 것과 달리 일본·중국·베트남 등 세계 각국의 미식 콘텐츠를 국내에 소개하고, 라이브 키친과 즉석 조리 메뉴를 강화했다.

화제성 높은 브랜드와 팝업도 꾸준히 선보였다. 대표적으로 여경래 셰프와 손잡은 ‘구오만두’, 김도윤 셰프의 ‘서연’, 안유성 명장의 ‘와사비그린’ 등 스타 셰프와 협업한 브랜드가 고객들의 발길을 사로잡았다.

신세계백화점은 델리 전문관 개장 1주년을 맞아 오는 27일까지 유명 셰프가 참여하는 릴레이 팝업과 강남점 단독 신메뉴, 브랜드별 할인·사은 행사 등을 펼친다.

오는 7일부터 13일까지는 김밥 인플루언서 ‘김밥대장’ 등이 참여하는 셀럽 특집을 진행하고 14일부터 20일까지는 부산 앙꼬절편 맛집 ‘전포명가’ 등 맛집 특집 팝업을 연다. 21일부터 27일까지는 셰프 특집으로 꾸민다. 구오만두와 JS가든 델리는 각각 상하이식 탕바오와 양갈비 플래터를 강남점 단독 메뉴로 출시한다.

신세계백화점 관계자는 “강남점 델리 전문관은 간편한 한 끼에 셰프의 손맛과 최신 미식 트렌드를 더해 새로운 델리 경험을 제안해왔다”며 “첫돌을 맞아 준비한 다채로운 행사를 통해 미식의 즐거움을 경험하시기 바란다”고 말했다.